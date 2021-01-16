北京食品公司男廁「核酸樣本陽性」　追268箱麵包半成品

▲大陸出現食品廠和進口冷鏈食品於環境、產品樣本中，新冠病毒核酸檢測呈陽性的情況。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

繼天津「雪糕」事件後，北京近日出現一食品廠男廁環境樣本，新冠病毒核酸檢測呈陽性案例，江蘇宿遷政府15日通報，由於該廠已出貨的268箱麵包半成品中，有2箱進入當地超市，現正緊密展開接觸人員調查，要求健康管理和對環境進行消毒。

據《宿遷之聲》通報，江蘇宿遷市宿城區疾控中心於1月13日，接獲協查函，北京某食品公司男廁核酸樣本檢測呈陽性，該公司生產的部分半成品經冷鏈物流，進入南京的食品冷凍庫。

通報稱，經查後，268箱麵包半成品，有2箱已發送至宿遷市宿城區大潤發超市，因此官方立刻展開接觸人員調查，進行採樣工作，包括接觸人員咽拭子16份，麵包半成品及包裝表面樣品9份，採集環境樣品24份，目前結果均為陰性。

在此之前，《新華社》報導，天津市防控指揮部14日稱，天津市津南區疾控部門在針對當地大橋道食品公司雪糕樣本進行新冠肺炎檢驗時，發現有3份雪糕樣本的檢測結果呈現陽性。這批雪糕大約產出了4836箱，現場已先封存2089箱，但剩下的2747箱中，則有1812箱已經售往外地，935箱則還留在天津尚未售出。

面對一連串冷鏈食品在生產、銷售環節出現樣本核酸檢測陽性，央視報導，多地加已強對冷鏈食品的消殺和監測，並建立進口冷鏈食品追溯平台，覆蓋海關入關到生產加工、批發零售、餐飲服務全過程。

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