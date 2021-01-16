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挪威23人打首劑新冠疫苗亡！　2高危險族群曝光：副作用超嚴重

▲▼ 挪威首都奧斯陸（Oslo）街景。（圖／路透）

▲挪威官員說，國內有23人在接種第一劑疫苗不久後死亡。圖為挪威首都奧斯陸街景。（圖／路透，下同）

文／中央社奧斯陸15日綜合外電報導

歐洲為控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，已展開疫苗接種。但挪威出現23人在接種第一劑疫苗後死亡，當局表示，COVID-19疫苗對極高齡與患有絕症的人，恐風險過高。

各國都在評估COVID-19疫苗副作用，而挪威這次的聲明，是歐洲衛生當局至今態度最為謹慎的一次。

挪威官員說，國內有23人在接種第一劑疫苗不久後死亡。挪威藥品管理局（Norwegian Medicines Agency ）表示，其中13人已解剖驗屍，結果表明，常見的副作用可能在年老體弱接種者身上出現嚴重反應。

挪威公共衛生署（Norwegian Institute of Public Health）在聲明中說：「對極其虛弱的人而言，即便是相對輕微的疫苗副作用，也會產生嚴重後果；而對可能不久人世者而言，疫苗帶來的好處可能微不足道或無關緊要。」

▲▼疫苗。（圖／路透）

挪威的建議不代表較年輕、較健康的群體不該打疫苗。歐盟藥品管理局（EMA）執行主任庫克（Emer Cooke）曾表示，一旦全面推動接種，追蹤疫苗安全性，特別是仰賴傳訊核糖核酸（mRNA）這類新技術的疫苗，將是最大挑戰之一。

挪威已至少3萬3000人接種第一劑疫苗，多是被認為感染後風險最大的群體，包括老年人。去年底在歐洲獲准使用的輝瑞（Pfizer）&BioNTech疫苗用得最多，本月獲准使用的莫德納（Moderna）疫苗也開始施打。

監管單位在1月14日的報告中表示，挪威當局正調查29例可能的副作用，其中近3/4都是80歲以上長者。

美國休士頓在地媒體Click2Houston報導，一名南佛羅里達地區（South Florida）的醫生在接種2週後過世，美國疾病管制暨預防中心（CDC）正釐清死因。

▲▼新冠肺炎,疫苗,美國。（圖／達志影像／美聯社）

▲據德州衛生廳的資料，德州到去年12月29日為止，已有25萬人接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

據德州衛生廳的資料，德州到去年12月29日為止，已有25萬人接種疫苗，這段期間內，當地向CDC疫苗副作用通報系統（VAERS）通報287例，其中11例歸類為嚴重反應，包括一名84歲女性死亡，還有人通報出現終身癱瘓的狀況，其他嚴重病例則住院1到4天不等。

中國「環球時報」報導，中國衛生專家呼籲挪威等國暫停施打輝瑞&BNT、莫德納這類使用mRNA技術的疫苗，尤其是用在老年人身上；一名中國免疫學者說，利用mRNA技術的疫苗研發過於倉促，且過去從未用於大規模預防傳染病，大規模人體使用的安全性也尚待實證。

武漢大學病毒學家楊占秋說，若挪威的死亡個案證實是疫苗所致，代表輝瑞疫苗與其他使用mRNA技術的疫苗效果不若預期那麼好，畢竟mRNA疫苗以治療為目的。

▲mRNA疫苗的原理是注射後，mRNA會教導人體辨識新型冠狀病毒的棘蛋白，讓人體產生中和抗體，在感染之前阻止病毒。（圖／路透社）

mRNA疫苗的原理是注射後，mRNA會教導人體辨識新型冠狀病毒的棘蛋白，讓人體產生中和抗體，在感染之前阻止病毒。

但楊占秋說，在mRNA疫苗的反應過程中，可能會生成有毒物質，因此難以確保絕對安全，而中國目前使用的不活化疫苗採行較成熟的技術，不會有這類問題。

一名不願具名的北京免疫學家接受環球時報訪問時說，不應建議年長群體接種任何一款COVID疫苗，尤其是超過80歲的人。中國目前只為18歲到59歲者施打疫苗，理由是疫苗臨床試驗期間，在18歲以下、60歲以上群體的數據相對太少。

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