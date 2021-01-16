1傳81！吉林「超級傳播」狂飆　傳銷男開課鄰里大媽慘中招

▲大陸近日本土疫情嚴峻，且原被官方認定為傳染力較低，與確診者分開計算的無症狀感染者，在吉林省造成1傳81的超級傳播。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

吉林省通化市衛健委16日通報，今日0到10時，當地新增49例核酸檢測呈陽性的無症狀感染者。這一數據代表，日前自黑龍江輸入吉林的一名無症狀感染者，已因傳銷培訓課程，造成鄰里「1傳81」的超級傳播，面對疫情一發不可收拾，大陸網友紛紛痛批「聽課送雞蛋，臨走送新冠」，搞得全城核酸檢測，人人自危。

據了解，吉林省13日通報7例無症狀感染者中，有3例來自近期疫情嚴峻的黑龍江省，而編號3的1976年出生男性，是「個體營銷人員」，他9日抵達吉林長春，再赴通化市後，於10到11日在通化市源升品質生活坊進行培訓授課，造成多人染疫，堪稱「超級傳播者。」

▲黑龍江省男子入境吉林通化，開講販售保健品的培訓課程，造成多人感染。（圖／取自北京日報）

累計1月13日至16日，吉林省衛健委原通報32例無症狀感染者，均與該傳銷男有關，分佈為通化市（12例）、公主嶺市（19例）、松原市（1例）；16日上午，吉林省通化市官方在發布會上，再宣布當日0到10時，新增通報49例核酸檢測陽性，與培訓課程關聯的無症狀感染者，傳播鏈一舉達到「1傳81」。

面對1人造成吉林省疫情擴散，大陸網友紛紛起底，這名傳銷人員隸屬某保健品公司，在開設培訓課程時，以「來聽課送雞蛋」為餌，吸引附近鄰里大爺、大媽上勾，由於培訓課程在室內，一邊講課一邊賣產品口沫橫飛，造成「聽課送雞蛋，臨走送新冠」的慘劇。

由於染疫者多為60歲以上的老年人，更有高齡81歲的女性，陸網也痛罵，「這不是給老人講養生，這是要送老人去西天阿」、「還敢說無症狀者傳染力低?」、「堪比韓國新天地邪教」、「吐沫星子滿天飛，給大媽全撂倒了」，直言害得自己回不了家，喊話全大陸要禁止聚集性活動，要求「趕緊把通化封了」、「病房都收滿了，別鬧了」。

目前，吉林省通化市已自14日起，陸續啟動大規模核酸檢測，大陸多省分要求停辦線下培訓課程。

據大陸工商資訊平台天眼查APP顯示，通化市源升品質生活坊企業經營範圍為保健食品零售、預包裝食品、家用電器、日用品零售。

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