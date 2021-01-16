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「唾棄楊志良！」彰化骨科診所掛嗆辣紅布條　網友大讚：好有尬次

▲▼「唾棄楊志良！」彰化骨科診所掛嗆辣紅布條　網友大讚：好有尬次。（圖／翻攝陳彥名骨科診所臉書）

▲彰化骨科診所掛嗆辣紅布條。（圖／翻攝陳彥名骨科診所臉書）

記者崔至雲／台北報導

北區某醫院一名醫師，近日因照顧確診病患進行插管動作時不幸染疫，前衛生署長楊志良日前更稱應「開除染疫醫」一語引發各界撻伐。此話題也在網路上持續延燒，甚至有一間位於彰化的診所貼出寫著「唾棄楊志良不當發言」的紅布條。不少網友看到大讚「好有尬次」、「帥成這樣」。

楊志良日前於政論節目《新聞面對面》針對染疫醫師進行評論，他提到，「我覺得這個醫師呢，他這個插管噴出來，不是那麼成功，這個不去苛責他；但是他沒有照SOP去做。」、「所以這個醫院應該給這個醫師某種處份，假如我是院長，我第一件事情就是把他fire掉。」

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▲▼前衛生署長楊志良。（圖／記者李毓康攝）

▲前衛生署長楊志良。（圖／記者李毓康攝）

楊志良言論引發醫界眾怒，事後他更堅持絕不道歉。位於彰化的陳彥名骨科診所，直接掛起了紅色布條，「唾棄楊志良不當發言，戴口罩，勤洗手，力挺醫護同胞」，並表示「陳醫師提醒大家，防疫病毒人人有責」。

此舉引發熱烈討論，不少網友紛紛留言「力挺醫護」、「給陳醫師100個讚！」、「帥氣讚爆」、「這個紅布條可以開團購」、「想按一百次讚」、「這不分享, 對不起同行」、「紅布條之美哪」。

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