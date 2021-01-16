北部醫院「增1護理師確診」　22名醫師、32名護理人員居家隔離

記者嚴云岑／台北報導

北部某醫院醫師照顧新冠患者後染疫（案838），護理師女友也確診（案839），成我國2例本土個案。案838同事20多歲護理師今（16）日確診，1/11第一次採檢為陰性，1/14卻出現咳嗽症狀，自主通報後二採確診，目前共匡列54名醫護需居家隔離，其中包括22名醫師、32名護理人員。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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陳時中表示，該位護理人員有到診所看病，有接觸一名護理師與一名醫師，但接觸時間短暫，列為自主健康管理，有到兩間藥局拿藥，因有戴口罩，列為自主健康管理。

該名護理師接處護理師為27位，另加上4至5同班護理人員。在醫師部分，在可傳染期曾經進出病房醫師，總共有22位，有相關會診，因進來時間非常短，但因應該情形，已經算是醫院群聚，因為有2位同在工作場所確診，已請醫師在家先隔離7天，採視訊診療，或者由其他醫師幫忙照顧手上病人。

陳時中表示，護理師在1月11日採檢為陰性，卻在1月16日才確診，這代表疫情有潛伏期，也因爲如此，匡列範圍比較大，案838、案839匡列之醫院接觸者468位，265位是醫院工作者，明天會再複採一次，第二波檢驗也是陰性，才能比較放心一點。另有關該醫院院內擴大採檢452名員工之結果，均為陰性。

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