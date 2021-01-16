北部某醫院醫護染疫「擴大採檢」　452人全採完、最快今晚有結果

記者嚴云岑／台北報導

北部某醫院醫師照顧新冠患者後染疫，女友護理師也確診，成我國2例本土個案。該院昨起擴大採檢同科系、短暫接觸452人，指揮中心發言人莊人祥表示，截至今（16）日中午止，已全數採檢完畢，檢驗結果最快今晚才出爐，將於明天記者會上公布。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／疾管署提供）

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根據指揮中心資料，案838為北部某醫院醫師，發病前曾經照顧新冠重症個案，8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，10日就醫採檢，11日檢出陽性，於12日確診。其同住女友（案839）為同院護理師，由於並未接觸或負責照顧新冠個案，列為醫師的社區接觸者，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，12日確診。

因應本起事件，指揮中心原匡列個案醫院接觸者共468人都是陰性，複查後針對其中77名有相關症狀或密切接觸者進行二採，也都是陰性；而社區接觸者共55人，1人陽性(案839)，其餘都是陰性，可謂不幸中的大幸。

指揮中心原本規劃針對該院員工，含外包、往來廠商總計2500人進行普篩，後經該院擬訂計畫並經專家小組審議，採檢人數進行篩檢，莊人表示，擴大篩檢計畫經指揮中心辦理原則，該院同科系或短期接觸之醫療照護共452人，昨起執行擴大採檢，結果再回報指揮中心。

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