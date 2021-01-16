　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／入境才知沒房住！集中檢疫所「資訊系統」爆出包　指揮中心回應了

記者嚴云岑／台北報導

「一人一戶」加強版集中檢疫15日上路，卻爆出旅客定了集中檢疫所卻沒房住亂象，截至昨日晚間11時，仍有19人滯留機場。指揮中心發言人莊人祥表示，昨天有受到影響的有12人，可能受到疫情影響，全球航班改變，有提前入境情況，或者是在登記時沒有把機場填妥所致。預定於1月12日至15日入境自費使用集中檢疫所共232人，均已依指定場所順利入住。

▲▼1226指揮中心記者會,指揮官陳時中,疾管署長周志浩,指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲入境才知沒房住！集中檢疫所爆出包，指揮中心回應了。（圖／疾管署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對訂房情形，醫福會表示，1月15日共接獲39件由1922轉介之民眾諮詢，其中屬於系統問題的僅1件，為民眾使用手機訂房，因登記期間頁面多次重整至訂房識別碼跳掉。諮詢電話約13件為民眾因改訂檢疫旅館、個人行程取消等因素，通知取消集中檢疫所訂房。其餘案件多為民眾因個人因素修改入境時間，申請提前或延後入住集中檢疫所。

由於新冠肺炎疫情於各國延燒，許多國家航班變動情形頻繁，旅客入境狀況混亂，加以部分民眾因個人因素，1月15日出現數名旅客提前入境，出現「額外入境者」之情形，經核對預定住所資料後，均已緊急分派入住集中檢疫所。

指揮中心表示，集中檢疫所的房間是足夠的，體會國人返台之心情，預訂入住只要民眾確認已至系統訂房完成，已獲得訂房代碼都可入住集中檢疫所，不受原申請時間限制，一定會分派房間給旅客，請有相關調整需求的民眾及早撥打1922，提供「訂房姓名、原訂入境日期、更動後之日期、護照號碼、訂房識別碼、入境機場以及入境航班資訊」等資料，以供相關人員協助調整，不會有滯留機場之情形。

訂房代碼部分，請民眾可至新型冠狀病毒肺炎集中檢疫場所費用線上繳納平台查詢(查詢訂房識別碼)，民眾若有相關問題，請撥打1922諮詢，並請務必留下訂房姓名，護照號碼及聯絡方式，以加速相關問題處理。

在國內去年12月30日出現首起英國變種病毒個案，指揮中心即宣布相關境管強化措施，限制非本國籍人士入境，居家檢疫者須以1人1戶為切結，若無法安排住所且未完成入境檢疫健康申報，最高可依《傳染病防治法》處15萬元罰鍰，並送集中檢疫所。

▲▼集中檢疫所訂房查詢步驟。（圖／指揮中心提供）

▲▼集中檢疫所訂房查詢步驟。（圖／指揮中心提供）

▲▼集中檢疫所訂房查詢步驟。（圖／指揮中心提供）

▲▼集中檢疫所訂房查詢步驟。（圖／指揮中心提供）

▲▼集中檢疫所訂房查詢步驟。（圖／指揮中心提供）

▲▼集中檢疫所訂房查詢步驟。（圖／指揮中心提供）

▲▼集中檢疫所訂房查詢步驟。（圖／指揮中心提供）

▲▼集中檢疫所訂房查詢步驟。（圖／指揮中心提供）

▲▼集中檢疫所訂房查詢步驟。（圖／指揮中心提供）

【你可能也想看】

►南非返台1個月才確診！台男自主管理期間腹瀉　自費採檢結果中鏢
►1人1戶檢疫新制上路首日「3人違規」　指揮中心免罰有原因
►北部某醫院醫護染疫「擴大採檢」　452人全採完、最快今晚有結果
►境外移入+7！分別從這5國入境　台女從美返國二採陰後發病確診

ET快訊
5寶爸洗車店上班喊「太累了」！　工作5天下班前半小時提離職
「台灣某些人開始帶風向」　醫：18年前SARS氛圍讓防疫網撕
直擊／北部醫院一受檢者被送上救護車！檢疫站全副武裝
獨／才工作5天　5寶爸辭掉洗車店工作了
餐會爆濺血衝突！　高大成回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雞卷沒雞肉！客拍桌怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

太平山翠峰山屋冰霰+雪花15分鐘　追雪遊客樂壞了

「台灣某些人開始帶風向」　醫：18年前SARS的氛圍讓防疫網被撕裂

北部醫院感染擴大！今急診正常運作　一男性受檢者被送上救護車

醫護友人約吃飯！他回1句話爆炸了　網挺這方：誰都會不爽

「某些人像打雞血一樣興奮」　醫點名這類人：要不要離開台灣？

笑容比蛋糕還甜！「最美韓粉」捧蛋糕慶中壢　大眼美照狂吸1.4萬讚

快訊／疫情有變化？指揮中心下午記者會「陳時中親自主持」

台灣燈會2座副燈亮相！牛年「結合喜鵲、狀元」祈福包中

學測物理「考大觀念、大重點」　補教師：考前寫完５年歷屆

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

恐怖慎入！女孩長髮刷一排頭蝨　百萬人看完超後悔「我頭好癢」

大白熊犬尾巴遭掃地機器人夾住　悲情臉待原地忍30分鐘飼主笑翻

金晨低溫拍照　一脫下外套崩潰尖叫「臉歪了」

院內感染擴大！再增1例本土案例　染疫醫同事「20多歲護理師」確診

扁媽病逝享壽94歲　陳水扁：睡夢中安詳辭世

雞卷沒雞肉！客拍桌怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

太平山翠峰山屋冰霰+雪花15分鐘　追雪遊客樂壞了

「台灣某些人開始帶風向」　醫：18年前SARS的氛圍讓防疫網被撕裂

北部醫院感染擴大！今急診正常運作　一男性受檢者被送上救護車

醫護友人約吃飯！他回1句話爆炸了　網挺這方：誰都會不爽

「某些人像打雞血一樣興奮」　醫點名這類人：要不要離開台灣？

笑容比蛋糕還甜！「最美韓粉」捧蛋糕慶中壢　大眼美照狂吸1.4萬讚

快訊／疫情有變化？指揮中心下午記者會「陳時中親自主持」

台灣燈會2座副燈亮相！牛年「結合喜鵲、狀元」祈福包中

學測物理「考大觀念、大重點」　補教師：考前寫完５年歷屆

部隊鍋料超多！台中高CP值韓式鍋物　辣醬炸雞外酥內嫩、咬下噴汁

太懸殊！台南新舊價差破6成　買2間新屋、可換3間中古屋

陳偉殷赴日好友中田賢一就聯絡　喊話要當「外援的後援」

砸175萬買車位「旁邊多1格」車主氣炸！管委會淡定回應…網更火了

紐時驚爆東奧可能取消　日本政府重申「辦到底」：會做好防疫

女星爽飛杜拜「IG發1篇文」賺25萬！　她揭現實面嘆：真的很辛苦

5寶爸洗車店上班喊「太累了」：工時太長！　下班前半小時提離職

救國團之友聯誼會屏東縣分會新卸任會長　東港熱鬧交接　

共享機車WeMo傳「年前裁員」　北市勞動局：有員工陸續被資遣

台南火化場罕見「倒棺露屍」　禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

生活熱門新聞

快訊／北部某醫院突群聚近30人

北部醫院急通知：停收救護車病患

快訊／北部醫院新增1例本土

陳時中前天發燒、咳嗽　坦言已採檢

快訊／疫情有變化？指揮中心下午記者會「陳時中親自主持」

桃園某醫院爆院內群聚！休息室驗出病毒

媽確診7採陽　他曝「一家隔離康復過程」：真的慘到不行

快訊／半個台灣有感！07：10規模5.4地震　最大震度4級

快訊／07：10地牛翻身！　初判震度3級以上

桃園某醫院擴大　林靜儀：定義為院內群聚

幼兒園老師帶小孩「吃麥當勞」！家長控不得體

一家4口到好市多　「整車商品」竟都要退貨

情侶退房她怒爆　床單「根本命案現場」

北部醫院染疫醫「感染源」曝光！案812美返台60多歲男

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

46歲謝金燕挺美胸開唱　「重點部位僅兩條線遮住」

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

獨／高大成餐會爆「黑幫模式」！男被悍女砸頭濺血

5寶爸工作4天就請假...佛心洗車店老闆說話了

謝金燕演唱會進行一半突驚聲尖叫

郭碧婷產後染髮成亮點！換髮色曾讓婆婆心碎

快訊／北部某醫院突群聚近30人

杜汶澤狠酸周杰倫「肥仔車神」！

劉文正消失30年　「現蹤」裘海正演唱會！

北部醫院急通知：停收救護車病患

獨／女團成員確診新冠肺炎！

快訊／北部醫院新增1例本土

吳奇隆公司港上市　劉詩詩身家多30億

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」

女直播主走光遭禁播　復出慘況曝

更多

最夯影音

更多
桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖
桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面