影／入境才知沒房住！集中檢疫所「資訊系統」爆出包　指揮中心回應了

記者嚴云岑／台北報導

「一人一戶」加強版集中檢疫15日上路，卻爆出旅客定了集中檢疫所卻沒房住亂象，截至昨日晚間11時，仍有19人滯留機場。指揮中心發言人莊人祥表示，昨天有受到影響的有12人，可能受到疫情影響，全球航班改變，有提前入境情況，或者是在登記時沒有把機場填妥所致。預定於1月12日至15日入境自費使用集中檢疫所共232人，均已依指定場所順利入住。

▲入境才知沒房住！集中檢疫所爆出包，指揮中心回應了。（圖／疾管署提供）



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針對訂房情形，醫福會表示，1月15日共接獲39件由1922轉介之民眾諮詢，其中屬於系統問題的僅1件，為民眾使用手機訂房，因登記期間頁面多次重整至訂房識別碼跳掉。諮詢電話約13件為民眾因改訂檢疫旅館、個人行程取消等因素，通知取消集中檢疫所訂房。其餘案件多為民眾因個人因素修改入境時間，申請提前或延後入住集中檢疫所。

由於新冠肺炎疫情於各國延燒，許多國家航班變動情形頻繁，旅客入境狀況混亂，加以部分民眾因個人因素，1月15日出現數名旅客提前入境，出現「額外入境者」之情形，經核對預定住所資料後，均已緊急分派入住集中檢疫所。

指揮中心表示，集中檢疫所的房間是足夠的，體會國人返台之心情，預訂入住只要民眾確認已至系統訂房完成，已獲得訂房代碼都可入住集中檢疫所，不受原申請時間限制，一定會分派房間給旅客，請有相關調整需求的民眾及早撥打1922，提供「訂房姓名、原訂入境日期、更動後之日期、護照號碼、訂房識別碼、入境機場以及入境航班資訊」等資料，以供相關人員協助調整，不會有滯留機場之情形。

訂房代碼部分，請民眾可至新型冠狀病毒肺炎集中檢疫場所費用線上繳納平台查詢(查詢訂房識別碼)，民眾若有相關問題，請撥打1922諮詢，並請務必留下訂房姓名，護照號碼及聯絡方式，以加速相關問題處理。

在國內去年12月30日出現首起英國變種病毒個案，指揮中心即宣布相關境管強化措施，限制非本國籍人士入境，居家檢疫者須以1人1戶為切結，若無法安排住所且未完成入境檢疫健康申報，最高可依《傳染病防治法》處15萬元罰鍰，並送集中檢疫所。

▲▼集中檢疫所訂房查詢步驟。（圖／指揮中心提供）

▲▼集中檢疫所訂房查詢步驟。（圖／指揮中心提供）

▲▼集中檢疫所訂房查詢步驟。（圖／指揮中心提供）

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