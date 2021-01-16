　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

輪胎大王遺產稅30億入庫！彰化大村鄉民領2千紅包笑喊：過年加菜金

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣大村鄉去年9月通過「振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例」，今（16日）發放2000元振興禮金，搶在過年前讓鄉民拿到這份紅包。事實上，禮金財源部分是來自當地輪胎大王「正新輪胎」近30億遺產稅，入庫後鄉公所直接發送給鄉民，而消息一出，其他鄉鎮公所紛紛稱羨。

▲▼彰化縣大村鄉民領取2000振興禮金。（圖／民眾提供）

▲彰化縣大村鄉民每人可領取2000元振興禮金。（圖／民眾提供，下同）

大村鄉鄉公所今、明兩天上午9時至下午4時開放16村的鄉民前來領取禮金，不少民眾紛紛於9點前陸續抵達，排隊等領「紅包」，而鄉公所人員也不忘宣導，民眾除攜帶戶口名簿、身分證件，務必戴上口罩。

對於在春節前領到紅包，現場有民眾笑說「過年前有一筆加菜金，讓小朋友吃飽一點」，也有民眾表示，要將全家的禮金作為孩子的學雜費。

▲▼彰化縣大村鄉民領取2000振興禮金。（圖／民眾提供）

大村鄉長游盛指出，全鄉3萬8331人，若每人各發禮金2000元，粗估金額約7000萬至8000多萬元。至於今、明兩天沒空前往鄉公所領取的鄉民，於今年3月16日前的公務機關上班日，持身分證件、戶口名簿皆可到鄉公所領取

另外，游盛先前受訪時曾低調表示，目前鄉庫盈餘有將近12億多元，其中有10億2500萬元是輪胎大王「正新輪胎」老董娘的遺產稅，老董事長部分近20億尚未入庫，若入庫後，鄉庫將有30億元的遺產稅，而看到和美鎮及花壇鄉接續發放振興現金，員林市公所將發放免費乘車悠遊幸福卡，因此在許多鄉民的建議下，經過代表會同意訂定「彰化縣大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例」，每年每人最高可發6000元，屆時會視公所財務、當時經濟狀況訂定。

▲▼彰化縣大村鄉民領取2000振興禮金。（圖／民眾提供）

ET快訊
5寶爸洗車店上班喊「太累了」！　工作5天下班前半小時提離職
「台灣某些人開始帶風向」　醫：18年前SARS氛圍讓防疫網撕
直擊／北部醫院一受檢者被送上救護車！檢疫站全副武裝
獨／才工作5天　5寶爸辭掉洗車店工作了
餐會爆濺血衝突！　高大成回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

5寶爸洗車店上班喊「太累了」：工時太長！　下班前半小時提離職

台南火化場罕見「倒棺露屍」　禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

花蓮警執行雪季勤務秘密武器　「產婦專用衞生棉」超好用

安全帽被吹飛　少年「回頭」自撞電線桿…後坐同學傷重亡

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」：對老闆不好意思

影／餐會爆濺血衝突！友人扯髮狂飆三字經　高大成回應了

東港漁船勇救巴籍貨輪22人　竟遭催20萬檢疫費、超載…船長氣炸！

台中「3P秀」夜店拉草泥馬上陣！警稽查見牠門外「頂寒風打盹」傻眼

5星級飯店廚師罵外場「○你娘」：這是口頭禪！　無罪確定

車道縮減！板橋騎士疑失控自摔撞上水泥牆　頭部重創滿地血慘死

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

恐怖慎入！女孩長髮刷一排頭蝨　百萬人看完超後悔「我頭好癢」

大白熊犬尾巴遭掃地機器人夾住　悲情臉待原地忍30分鐘飼主笑翻

金晨低溫拍照　一脫下外套崩潰尖叫「臉歪了」

院內感染擴大！再增1例本土案例　染疫醫同事「20多歲護理師」確診

扁媽病逝享壽94歲　陳水扁：睡夢中安詳辭世

5寶爸洗車店上班喊「太累了」：工時太長！　下班前半小時提離職

台南火化場罕見「倒棺露屍」　禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

花蓮警執行雪季勤務秘密武器　「產婦專用衞生棉」超好用

安全帽被吹飛　少年「回頭」自撞電線桿…後坐同學傷重亡

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」：對老闆不好意思

影／餐會爆濺血衝突！友人扯髮狂飆三字經　高大成回應了

東港漁船勇救巴籍貨輪22人　竟遭催20萬檢疫費、超載…船長氣炸！

台中「3P秀」夜店拉草泥馬上陣！警稽查見牠門外「頂寒風打盹」傻眼

5星級飯店廚師罵外場「○你娘」：這是口頭禪！　無罪確定

車道縮減！板橋騎士疑失控自摔撞上水泥牆　頭部重創滿地血慘死

部隊鍋料超多！台中高CP值韓式鍋物　辣醬炸雞外酥內嫩、咬下噴汁

太懸殊！台南新舊價差破6成　買2間新屋、可換3間中古屋

陳偉殷赴日好友中田賢一就聯絡　喊話要當「外援的後援」

砸175萬買車位「旁邊多1格」車主氣炸！管委會淡定回應…網更火了

紐時驚爆東奧可能取消　日本政府重申「辦到底」：會做好防疫

女星爽飛杜拜「IG發1篇文」賺25萬！　她揭現實面嘆：真的很辛苦

5寶爸洗車店上班喊「太累了」：工時太長！　下班前半小時提離職

救國團之友聯誼會屏東縣分會新卸任會長　東港熱鬧交接　

共享機車WeMo傳「年前裁員」　北市勞動局：有員工陸續被資遣

台南火化場罕見「倒棺露屍」　禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

社會熱門新聞

獨／高大成餐會爆「黑幫模式」！男被悍女砸頭濺血

5寶爸工作4天就請假...佛心洗車店老闆說話了

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」

基隆10歲女「住進地獄」被老闆打死　媽看4個月不敢吭聲

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

關島男返台居家檢疫猝死　相驗結果出爐

餐會爆濺血衝突！高大成回應了

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

湖口休息站轎車燒成火球　YT達爾愛駒遭焚傷

台南25歲妹國小吸毒國中援交　為男友賣淫崩潰

作法驅鬼！閨蜜好心幫蒙眼　害她慘遭性侵

罷免王浩宇成功！支持者放鞭炮嗨喊：光榮中壢

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

世紀司法醜聞懲處名單出爐　逾百司法官捲「石木欽案」

更多熱門

相關新聞

國1彰化段轎車大貨車擦撞翻車...回堵10公里

國1彰化段轎車大貨車擦撞翻車...回堵10公里

國道1號彰化路段再傳意外，繼清晨發生連環追撞事故後，上午10時許再發生一輛自小客車與貨車相撞，造成自小客車四腳朝天翻覆躺在外線、而邱男(30)駕駛大貨車載滿空籃子則是側翻在內線車道，因腰部被車子側翻震到，一度卡在車內，所幸消防局緊急出動救護車將人救出，送醫治療，肇禍原因仍待進一步調查。

濱海路首件死亡車禍　機車女騎士不治

濱海路首件死亡車禍　機車女騎士不治

國1彰化路段連環撞　泡麵散滿地

國1彰化路段連環撞　泡麵散滿地

小三啪人夫50次！甩正宮巴掌嗆：希望你們吵到離婚

小三啪人夫50次！甩正宮巴掌嗆：希望你們吵到離婚

年薪70萬！彰化工程師猶豫「台北90萬該北漂？」

年薪70萬！彰化工程師猶豫「台北90萬該北漂？」

關鍵字：

大村彰化禮金紅包正新輪胎

讀者迴響

熱門新聞

46歲謝金燕挺美胸開唱　「重點部位僅兩條線遮住」

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

獨／高大成餐會爆「黑幫模式」！男被悍女砸頭濺血

5寶爸工作4天就請假...佛心洗車店老闆說話了

謝金燕演唱會進行一半突驚聲尖叫

郭碧婷產後染髮成亮點！換髮色曾讓婆婆心碎

快訊／北部某醫院突群聚近30人

杜汶澤狠酸周杰倫「肥仔車神」！

劉文正消失30年　「現蹤」裘海正演唱會！

北部醫院急通知：停收救護車病患

獨／女團成員確診新冠肺炎！

快訊／北部醫院新增1例本土

吳奇隆公司港上市　劉詩詩身家多30億

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」

女直播主走光遭禁播　復出慘況曝

更多

最夯影音

更多
桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖
桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面