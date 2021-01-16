輪胎大王遺產稅30億入庫！彰化大村鄉民領2千紅包笑喊：過年加菜金

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣大村鄉去年9月通過「振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例」，今（16日）發放2000元振興禮金，搶在過年前讓鄉民拿到這份紅包。事實上，禮金財源部分是來自當地輪胎大王「正新輪胎」近30億遺產稅，入庫後鄉公所直接發送給鄉民，而消息一出，其他鄉鎮公所紛紛稱羨。

▲彰化縣大村鄉民每人可領取2000元振興禮金。（圖／民眾提供，下同）

大村鄉鄉公所今、明兩天上午9時至下午4時開放16村的鄉民前來領取禮金，不少民眾紛紛於9點前陸續抵達，排隊等領「紅包」，而鄉公所人員也不忘宣導，民眾除攜帶戶口名簿、身分證件，務必戴上口罩。

對於在春節前領到紅包，現場有民眾笑說「過年前有一筆加菜金，讓小朋友吃飽一點」，也有民眾表示，要將全家的禮金作為孩子的學雜費。

大村鄉長游盛指出，全鄉3萬8331人，若每人各發禮金2000元，粗估金額約7000萬至8000多萬元。至於今、明兩天沒空前往鄉公所領取的鄉民，於今年3月16日前的公務機關上班日，持身分證件、戶口名簿皆可到鄉公所領取

另外，游盛先前受訪時曾低調表示，目前鄉庫盈餘有將近12億多元，其中有10億2500萬元是輪胎大王「正新輪胎」老董娘的遺產稅，老董事長部分近20億尚未入庫，若入庫後，鄉庫將有30億元的遺產稅，而看到和美鎮及花壇鄉接續發放振興現金，員林市公所將發放免費乘車悠遊幸福卡，因此在許多鄉民的建議下，經過代表會同意訂定「彰化縣大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例」，每年每人最高可發6000元，屆時會視公所財務、當時經濟狀況訂定。