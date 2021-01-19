彰化南瑤宮「除夕路跑迎頭香」活動照辦　改為分組進行　

▲南瑤宮今年除夕搶頭香活動照辦。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

因應新冠肺炎本土病例出現，中央流行疫情指揮中心今(19)日表示，歲末各地舉辦大型集會活動，恐長時間且近距離接觸，易提高防疫難度及社區安全風險，南瑤宮將於除夕夜舉辦「路跑迎頭香」活動，目前已經如火如荼展開報名，但是否續辦引發高度關切，公所對外回應表示活動暫時不取消，將改為分組進行。

彰化南瑤宮每年除夕夜子時，都會舉行搶頭香活動，因為人潮過於熱情踴躍，因此險象環生，廟方擔心民眾因為搶頭香造成意外，所以改為馬拉松拜頭香的方式，想要參加拜頭香的民眾，都必須在子時一刻（深夜11時15分）廟門開啟後，在廟方所邀請的地方仕紳引領下，一同進入廟埕共同參拜天上聖母，祈求新的一年能獲得媽祖的庇佑。

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▲南瑤宮除夕搶頭香活動前3名獎金。（圖／ETtoday資料照）

今年路跑，彰化市公所規劃路線，是從創建於清雍正二年（西元1724年）、有「開彰第一寺院」美稱的開化寺起跑，經由民族路、左轉仁愛路、右轉南瑤路，再跑回南瑤宮，全長1.3公里，起跑路線道路寬敞，但因路線距離較長，將動員300至500名志工協助道路安全維護，以避免推擠發生意外。

如今因為疫情嚴峻，彰化市公所強調，會先將選手做分組，避免人潮所引發的高風險傳播；另外選手除了實名制登記外，必須遵守全程戴口罩，不得飲食等等規定。

▲南瑤宮除夕搶頭香活動照辦。（圖／彰化市公所提供）

公所表示，由裁判組判定各組前三名，第一名獎金8,888元、第二名獎金6,666元、第三名獎金5,168元；今年並增設最佳造型獎，前5名每名獎金新臺幣2,000元，以增加活動趣味性。眾人慢跑抵達廟前廣場後，由耆老帶領信眾入廟參拜天上聖母，祈求風調雨順國泰民安，迎來新年新希望以及一年的好運。

活動報名參加路跑者添油香300元，就能拿到彰化媽保庇Bobee運動毛巾、媽祖手機氣墊座或媽祖手機金箔指環扣，以及摸彩券等，還能拚獎金抽好禮。

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