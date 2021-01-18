彰化幸運兒「花680元抽到汽車大獎」　縣長致電恭賀...沒人理

記者唐詠絮、徐愷昕／彰化報導

為了刺激消費，彰化縣政府2020年間推出了「彰化振興三倍購抽獎活動」，凡是在縣內消費且登錄發票者，都能參加抽獎。今（18）日上午最終次的公開抽獎盛大展開，最後由縣長王惠美抽出汽車大獎，此次幸運兒是員林市一名王小姐，僅花費680元就抽中市價約60萬元的汽車，不過當縣長親自致電想恭喜得獎者時卻未獲回應，縣長為此也開玩笑表示，「以後遊戲規則要變一下，喊三聲沒有人（回應）就算了」。

▲最大獎是一輛汽車。（圖／記者徐愷昕翻攝）

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▲▼彰化振興三倍購第六次公開抽獎。（圖／記者徐愷昕翻攝）

彰化縣政府為推升經濟力道、鼓勵民眾消費，2020年推出之「觀光振興方案」及「彰化振興三倍購」抽獎活動，至當年12月31日止全部圓滿落幕，發票登錄截至12月底已累積近11萬人次交易，總消費金額達到新台幣2億6千萬元。

王惠美表示，自2020年上半年受疫情影響導致全球經濟遭受波及，彰化縣政府為振興縣內觀光及經濟，於去年6月15日首先攜手觀光工廠、休閒農場、旅宿業者等六大消費對象舉辦「觀光振興方案」擔任領頭羊，7月15日更有「彰化振興三倍購」開跑與觀光振興方案同時進行，希望藉由抽獎活動，鼓勵民眾消費並帶動彰化經濟活絡效應。

今(18)日上午在縣府中庭辦理第六次、也是最終次的公開抽獎，總計抽出汽車、電動機車gogoro3、雙門變頻電冰箱、電動輔助自行車、49吋電視機、iPad各1名，還有3,000元現金返還獎100份等106個獎項。

最大獎汽車抽出時，王惠美本來想親自致電中獎者，怎料撥了2通，中獎者電話都沒開機，直接轉到語音信箱，為了緩解尷尬氣氛，縣長下秒笑稱，「以後遊戲規則要變一下，這個…就是沒有在關注，以後像這種大獎應該公布時間，喊三聲沒有就要換人才對」，最後第三通雖有撥通，但仍沒有人回應。對此，王惠美表示，後續將有工作人員會在通知聯繫，在此還是要恭喜這名王小姐。

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▲▼中獎者沒有接電話，縣長開玩笑表示，以後要改變遊戲規則。（圖／記者徐愷昕翻攝）