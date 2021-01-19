婚前好友鬧翻！「喜帖不給」Line傳帳號討紅包　他氣炸：大開眼界

▲婚宴前與好友鬧翻，對方竟直接不寄帖子，直接用Line傳帳戶討紅包。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，他的老婆與認識多年的朋友A吵架，考量到一直以來的個性摩擦，原本決定從此不聯絡，不料朋友A日前補辦婚宴，對方在沒有寄喜帖、沒任何說明，就用Line傳了一個帳戶討紅包，如此沒有禮貌的行為讓他相當生氣。

原PO表示，發生糾紛的對象是老婆多年的朋友，2020年11月因為個性摩擦，雙方決定不再聯絡，當時就知道老婆的朋友2月28日會補辦婚宴，「老婆告訴對方說，婚禮若有邀請，就一定會到，若沒有也沒關係，禮會託人送到」、「因為我們之前結婚，他們2大1小參加也有包6000元紅包。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲婚宴前與好友鬧翻，對方竟直接不寄帖子，直接用Line傳帳戶討紅包。（圖／翻攝自爆廢公社）

但讓他們沒想到的是，朋友A不但沒寄喜帖給他們，後來在沒有說明的情況下，用Line傳了一個帳戶照片討紅包，「聽共同朋友說，對方就是故意的，真的沒想到會遇到這種事，實在太生氣了」、「我老婆回完後就封鎖了，對方也馬上把照片收回」、「想請教如果是各位遇到這狀況，會怎麼處理。」

文章分享後引發網友熱烈討論，有人說「就不要包啊，不然他們能怎樣」、「沒交集了，還有臉來討紅包」、「乞丐才這樣」、「6000放桌上，拍張照片傳過去就好了」。也有人建議，「包多少還多少，老死不相往來，結案」、「我還是會包，未來不往來了，就不要給人家話柄。」