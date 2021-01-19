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過去一年部桃辛苦了！彰衛生局長葉彥伯聲援：感謝院長及全體醫護

▲彰化縣衛生局感謝部桃。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣衛生局感謝部桃為他們加油。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

部桃群聚感染持續擴大，今（19日）增4例確診個案，均為醫院感染事件確診「個案接觸者」，累計9名個案，指揮官陳時中隨後也宣布，今明兩天會將220名病人外移到專責病房。院長徐永年稍早透過臉書po文，向各界致意，彰化衛生局長葉彥伯也將這篇貼文分享，「感謝徐院長和部桃醫護同仁」，為他們加油。

院長徐永年稍早透過臉書，以651字發出聲明，除針對疫情引起恐慌，向各界致意，也強調院方會以最快速度將病患移出，確保病患安全。

彰化縣衛生局收治首例白牌司機確診死亡，這一年來防堵社區感染，辛苦整整一年，近日爆發部桃醫院因診治確診病患，醫護因而確診，各界對於醫護人員均未苛責，大批物資源源不絕送進部桃，令人備感窩心。

彰化縣衛生局也po文指出「過去一年，由於部桃鄰近機場，許多原居地在各縣市的入境民眾，經機場篩檢發現的疑似個案，都是直接送到部桃診治。部桃是在國境之門戍守的防疫戰士，一肩挑起邊境防疫的重責大任，我們深知部桃全體同仁的辛勞，感謝部桃，彰化縣衛生局為您們加油！」

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