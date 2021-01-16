美衛生部長阿札爾請辭　飆罵國會暴動！嗆川普言行玷汙政府

▲美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）外傳已於12日遞交請辭信函，原因正是國會6日發生的暴力騷亂事件，點名現任總統川普言行舉止玷汙政府，但將會繼續留任，直到當選總統拜登團隊20日接手為止。

綜合美媒CNN、NBC報導，阿札爾提交的請辭信函日期為1月12日，信中列許過去4年部門取得的好成績，強調「神速行動」（Operation Warp Speed）拯救數十萬美國人民的性命，在短短9個月內達成以往1年半甚至更長時間才能完成的任務。

▲約翰霍普金斯大學疫情統計，全美累計2352萬4081人確診新冠肺炎，其中39萬2106人染疫病逝。（圖／路透）

只不過，阿札爾話鋒一轉提到，現任總統川普的支持者6日攻佔國會大廈的舉動，猶如對美國民主制度的攻擊，現已知有5人因此喪命、多人受傷，「但遺憾的是，（川普）大選後的行動和言論，特別是在過去這一週，有可能玷汙本屆政府的努力與成就」，呼籲要持續譴責任何形式的暴力，切勿試圖破壞華府或其他地區的就職活動，「我們將繼續支持2021年1月20日和平有序的政權移交。」

▲國會暴動後，多名官員請辭。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，美國新冠疫情仍持續加劇中。阿札爾表示，政府將繼續為美國人民提供疫苗和治療藥物的需求，確保向拜登政府平穩過渡的必要性，「我已經決定，我會繼續擔任衛生部長直到任期結束，這符合我們為人民服務的最大利益。」

阿札爾是國會動亂後最新提出請辭的官員，此前包括運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）、教育部長戴弗斯（Betsy Devos）、國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）等人都已辭職。

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