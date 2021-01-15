「好市多暖暖包上架」直擊60秒全空了　他搶40箱結帳：因為小孩多

▲為了搶暖暖包，民眾暴動！（圖／翻攝COSTCO好市多消費經驗分享區）



網搜小組／劉維榛報導

台灣光是半個月就有3波寒流狂襲，不少民眾冷到崩潰，還掀起暖暖包之亂！一名女網友傻眼表示，今（15）日去逛好市多，發現前方一陣騷動，原來暖暖包上架，短短1分鐘就被光光，由於沒限制購買數量，有民眾就搶了40盒。文章曝光後，底下網友搖頭回應，「買來代購，賺一筆，寒流過後再去退貨！」

一名女網友在臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》驚呼，今日早上去逛好市多南崁店，大約9時50分時，發現一群人衝過來，頓時鞋盒整片倒下，當下原PO一頭霧水，急忙走去查看，才發現大家狂搶暖暖包，現場一片狼藉，「真的是一團亂，有鞋子掉的，有的人被壓倒！」

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原PO傻眼直呼，短短1分鐘時間，暖暖空就被槍光，且有民眾疑似計畫性搶購，「有看到好幾個是有組織的搶，一次抱3至4盒，後面有人負責接應放進購物車」，且結帳時，前方2輛購物車，數量多達40盒左右，都是由同一人購買。

原PO忍住住上前詢問，「為何要買這麼多？」對方回應，「 因為家裡小孩多，親戚也有小孩...」貪心舉止讓原PO相當傻眼。

▲有會員一次搶40盒！（圖／翻攝COSTCO好市多消費經驗分享區）



照片曝光後，不到一小時就吸引千名網友熱議，「為什麼不限購，祝他囤好囤滿，賣不出去」、「台灣人真的是很愛搶，完全不會留給別人，自私」、「辛苦了工作人員，還要整理鞋子」、「呆瓜，台灣只會冷兩個星期，有啥好搶的？」「應該要一卡一組的」、「搶成這樣，我都以為要上山賞雪了」。

至於暖暖包是否會規定限購數量？好市多官方回應，確實現在貨沒有很足夠，正在商討下一批貨要如何販售。

▼網友感到可恥！（圖／翻攝COSTCO好市多消費經驗分享區）

