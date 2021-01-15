搶不到暖暖包！妹子祭「中衛醫療口罩」求換物　還是稀有深丹寧

▲眼看下一波寒流要來了，暖暖包還是大缺貨。（圖／南投醫院提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

普通醫療口罩在疫情正嚴峻時一個也難求，更不用說特殊色的款式，電商平台上常見秒殺情形，沒想到在寒流前，口罩竟然成了暖暖包的交換物！有一位女網友在臉書某口罩社團中貼出照片，只見她手上拿著一盒中衛的深丹寧色醫療口罩，文中只一句「深丹想換暖暖包」，底下還有不少詢問的留言。

接二連三的寒流導致市面上暖暖包供不應求，買不到該怎麼辦呢？就有女網友突發奇想，在臉書某口罩社團貼文「深丹想換暖暖包」，祭出口罩界超夯的中衛深丹寧醫療口罩，想跟別人交換暖暖包。而底下留言還真的有人回覆「我有貼式」，也有人好奇「怎麼換？」原PO則是都私訊回應。

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▲有網友果斷用深丹寧中衛口罩換暖暖包。（圖／翻攝自臉書口罩社團）

另外，本站日前報導《2天賣11萬片！網購暖暖包夯到大缺貨 400片要價萬元照樣被搶光》，不只是網購通路，暖暖包在實體通路同樣是一片難求，有民眾抱怨跑了10間藥局都買不到，而且不論品牌大小，各家廠商幾乎是大缺貨；也有業者觀察到150項暖冬家電也熱賣到全數熱銷一空。

東森購物表示，圍巾、披肩、毛帽等保暖配件、電暖爐以及暖暖包等隨身小物，買氣大爆棚，尤其，電暖爐業績較去年暴增10倍，成長幅度最高，上周末全台低溫，兩天更狂賣超過2,000台。再進一步統計，截至1月11日為止，已有超過150項暖冬家電商品全數熱銷一空。

至於「暖冬小物」方面，已有2款電熱敷毯、2款遠紅外線毯、6款冷熱敷墊、6款冷熱水袋，以及超過40款暖暖包，總計多達55款商品全數完銷。其中，暖暖包銷量較上月同期成長逾10倍，就算是40組共400片售價10,260元照樣賣光，目前各家廠商呈現大缺貨狀態。