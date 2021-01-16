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淡水妹半夜爆胎！載1人遇外送員搭救　「暖心哥哥」身分曝

記者陳俊宏／綜合報導

「在台灣處處是溫暖、處處是愛心！真的很謝謝這位送餐的機車暖心哥哥。」一名年輕女駕駛開車開到一半爆胎，所幸半夜遇到一名外送員搭救，「完全沒有跟我收錢！真的很感動！」她後來也聯絡上對方，反駁酸民，「人家真的是做善事的心態來幫忙的！」

半夜開回淡水爆胎！她遇暖心外送員搭救：謝謝哥哥　對方身分曝。（圖／翻攝「爆廢1公社」臉書社團）

▲熱心的外送員幫原PO換輪胎。（圖／翻攝「爆廢1公社」臉書社團）

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女駕駛15日凌晨1時多在「爆廢1公社」臉書社團發文說，要回淡水路上，天色昏暗沒注意到路上有石頭，輪胎被碎石頭戳破面目全非，她馬上停在路邊，打給認識的車行請求救援。

原PO表示，認識的車行要她再往前開，放在車行熟悉的車廠外，但這時她的輪胎已完全沒氣，根本無法開，但還是慢慢硬開了一小段路，「這時候有部機車哥哥！慢慢開到我旁邊。」她還原和對方的對話：

騎士：妳需不需要幫忙？我看妳剛剛慢慢開過來，滿危險的！

原PO：喔喔！我前輪左邊破了！沒關係！有聯絡認識的車廠，他叫我開到前面車廠放車。

騎士：妳有沒有備用輪胎？

原PO：有欸！可是我不會換～想說慢慢開到車廠。

騎士：我幫妳換好了！這樣有點危險！

原PO：這樣會不會不好意思！

騎士：沒關係，剛剛送餐完，看到妳怎麼開車這麼慢！後面車速這麼快。

▼女駕駛開到一半爆胎，所幸遇到好心外送員幫忙換胎。（示意圖／翻攝Pixabay免費圖庫）

▲▼輪胎爆胎。（示意圖／Pixabay）

原PO指出，對方全程幫她搬輪胎、換輪胎，「真的很感謝這位送餐暖心哥，完全沒有跟我收錢！真的很感動！夜晚出手相救！讓我跟我媽能夠平安回到家！在這邊真的祝你送餐安全，接單滿滿。台灣處處是溫暖！處處是關懷！雖然我不知道你叫什麼！但我很感謝你！」

原PO表示，後來聯絡上事主，對方有可愛的小女兒和漂亮的太太，「請各位吃了檸檬的民眾不要再亂編小說了！人家真的是做善事的心態來幫忙的！這樣以後誰敢幫忙啊。」她認為，是要鼓勵做善事，不是害大家都不敢幫助別人，「我們都要有顆同理心、善心，台灣會更美更好。」

對此，有網友留言，「只是單純妳是妹子的關係而已」；原PO回，「可是我車貼很黑，看不到我是女生還男生吧，哈哈。」其他人則大讚，「台灣還是很溫暖的」、「台灣人的文化很美，喜歡幫人。」

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