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「藻礁小蜜蜂之夜」屏東市16日晚登場　原民歌手戴曉君獻唱

▲原住民歌手戴曉君。（圖／翻拍youtube）

▲原住民歌手戴曉君。（圖／翻拍主辦單位提供youtube）

記者陳崑福／屏東報導

全國第一場「藻礁小蜜蜂之夜」今（16）日晚上在屏東市台糖街39號進行，原住民金曲獎歌手戴曉君，與她的藝術家師父王志揚將到獻唱、揮毫助陣，並徵求藻礁小蜜蜂，認養公投書，找親朋好友、邊旁的每個人一起來連署行列，搶救藻礁。

為搶救台灣7600年原生藻礁，全台正積極進行連署，今晚7時30分起在屏東市台糖街39號（屏東環境保護聯盟─綠農的家）進行「藻礁小蜜蜂之夜」。活動先由臺灣環境保護聯盟屏東分會會長洪輝祥介紹來賓後開始。

曾榮獲金曲獎最佳原住民語歌手獎的戴曉君將到場獻唱；她是排灣族，屬於創作型歌手，曾多次榮獲台灣原創歌曲比賽首獎，作品也榮獲過最佳年度專輯獎、最佳原住民語專輯獎等獎項。

她的藝術家老師王志揚也到場揮毫義賣門聯，所有獲得的款項，全數捐給樂學齋出版社。樂學齋是宋芳綺老師與王志揚老師共同努力撐出的空間，他們很少為了自己去思考，而是不斷在思考如何為社會帶來更多的心靈資產？因此，為了支撐樂學齋可以持續辦理各種好的課程，以為混亂的社會帶來清新意志，要為樂學齋義賣募款。

主辦單位邀請大家協力分享訊息（時間緊迫），讓大家一起來響應「公投連署救藻礁」。搶救藻礁非你不可珍愛藻礁公投連署書下載：https://pse.is/3akxvp。

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