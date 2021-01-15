蔡英文視導台南地區部隊　承諾改良裝備、提升國軍待遇





▲總統蔡英文15日視導「陸軍五四工兵群」、「防空暨飛彈指揮部」及「航空特戰指揮部飛行訓練指揮部」。（圖／總統府提供）

記者羅婉庭／台北報導

總統蔡英文15日上午前往台南視導「陸軍54工兵群」、「防空暨飛彈指揮部」及「航空特戰指揮部飛行訓練指揮部」，她承諾，一定會給國軍最大的支持，未來將透過裝備改良，以及軟硬體的建設、提升軍人待遇、營舍整建，讓國軍感受到政府對軍人的支持和照顧，也讓更多人願意加入從軍的行列。



蔡英文上午先到「陸軍54工兵群」視導災害救援操演，包括給水站開設、障礙物清除、人員搜救及橋梁搶通等，接著視導「防空暨飛彈指揮部」。

隨後，她也前往航空特戰指揮部飛行訓練指揮部聽取「阿帕契直升機保修模擬器」介紹，並視導「T型機飛行模擬器」的實際操作。

當蔡英文與部隊官兵大合影後，女工兵們也向蔡英文提出希望能單獨合影的要求，她也欣然應允。蔡英文最後也分別頒發加菜金予部隊，慰勉部隊官兵執行任務之辛勞，之後與飛訓部重要幹部及官兵代表會餐。

▼總統蔡英文視導「陸軍五四工兵群」，與女工兵合影比愛心。（圖／翻攝青年日報臉書）





總統蔡英文餐會致詞全文：

在過去四年多來，我很常來看我們航特部的相關單位。不論是北部的特指部，或是南部的空訓中心，還是外島的兩棲營等特戰單位，真的都很辛苦。今天我來到飛訓部，除了要代表國人感謝各位，也是因為年關將近，特別來向大家拜個早年。

我們的飛訓部，除了肩負培養陸海空三軍直升機飛行員，以及保修人才的責任，也同樣要進行戰備訓練，可說任務繁重。去年漢光36號實兵演習中，阿帕契直升機施放熱焰彈的畫面，不僅讓我印象深刻，更讓國人肯定，為大家喝采。

今天我跟大家見面，更是看到兩個第一：第一個是飛行員訓練第一。我們的飛行教官，不但培育出許多優秀的飛行員，更訓練出首位女性運輸直升機作戰機隊飛行員陳彥蓁上尉。這代表了守護國家不分男女，訓練的專業也是同樣的道理。

第二個是保修專業第一。我們的航保教官，每一位都具有國內外專業的合格證照，其中的鄧嘉炘士官長，更是美國航校阿帕契15R10和15R30機保專修班第一名，代表我們的保修專業，無庸置疑。當然，我們有優秀的教官，還有不斷自我精進的國軍弟兄姊妹，都是守護國家的重要力量，我做為三軍統帥，要給各位最大的支持。

這四年多來，我們除了軍購及推動國防自主，讓各位有更加精良的裝備使用外，在軍人待遇、營舍整建上，我們也都積極推動當中。像是我們的飛訓部大樓，也納入了興安專案要來整建，改善大家的居住環境，因為有好的休息環境，才能更有力氣面對挑戰。我們也希望透過裝備的改良，以及軟硬體的建設，讓國軍感受到政府對軍人的支持和照顧，也讓更多人願意加入從軍的行列。

最後，我要再次代表國人，感謝飛訓部的教官幹部和所有學員，為國家所做的貢獻，包括國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光及陸軍司令陳寶餘等亦出席三項視導行程。

▼總統蔡英文視導「陸軍五四工兵群」。（圖／總統府提供）

▼總統蔡英文視導「陸軍五四工兵群」、「防空暨飛彈指揮部」及「航空特戰指揮部飛行訓練指揮部」。（圖／翻攝青年日報臉書，下同）