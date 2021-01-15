10縣市明早10°C↓！最濕冷「探7°C」時間點曝　冷2天迎暖陽

記者李宜秦／台北報導

今日白天各地氣溫回暖，中央氣象局表示，明早受到輻射冷卻效應影響，西半部低溫僅10度，上半天天氣則與今日類似，北台灣因雲量增多，高溫略降至20度，下半天起強烈大陸冷氣團南下，北、東降雨機率提高，預計周日到下周一清晨最冷，低溫下探9度、空曠地區7度。

氣象局預報員葉致均表示，明早受輻射冷卻效應影響，西半部低溫10到14度、東半部14到15度，白天北台灣因雲量增多，高溫略降至20度，其他地區22到25度。

明日下半天起強烈大陸冷氣團南下，北、東部降雨機率增加，桃園以北、宜蘭地區降雨較明顯，入夜後基隆北海岸、宜蘭地區都可能出局部大雨，低溫部分，中部以北與東北部10到12度、其他地區13到15度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今晚到明晨10縣市恐有10度以下低溫。（圖／氣象局）

周日天氣與周六類似，北、東有降雨機率，中南部多雲到晴，此波冷空氣最強的時段落在周日晚上到下周一清晨，台南以北與東北部約9到11度、其他地區12到13度，沿海空曠地區再低約2度。

葉致均表示，冷空氣將影響到下周一，周一起水氣減少，僅剩東半部、北部山區有降雨機率，周二、周三天氣穩定，這兩天水氣更少，不過周四後水氣逐漸增多、周五華南雲雨區東移，除了東半部、西半部山區外，北部平地也會降雨。

葉致均指出，下周二起溫度逐漸回升，北部、東半部溫度回升至17到19度，中南部約20度，周三後各地高溫都可回升至20度，另各地低溫也逐步回升至13到16度。

▲強烈冷氣團明日報到。（圖／記者李毓康攝）