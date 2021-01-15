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全台最矮！嘉義布袋景山高11米　與玉山主峰同列「一等三角點」

▲布袋景山山高11公尺。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲布袋景山山高11公尺。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

說到登山很多人就打起退堂鼓，因為海拔高、登頂距離遠，讓不少喜好運動的民眾望之卻步，但在嘉義布袋卻有一與台灣最高峰玉山同樣擁有一等三角點的超矮峰「景山」，不僅邊緣之寬可以欣賞周遭美景，底部攀爬至頂部更僅需幾十秒時間，過去登頂還聽說可以一覽布袋港美景，因此引起不少山友及一般民眾討論。

嘉義縣布袋鎮前東港山，當地人又稱景山，根據西元1904年日治時期所繪製的台灣堡圖記載，前東港山標高39.9公尺，後來因為農民挖其沙土改良土質，造成山勢頹圮，目前拔海高度約為11公尺，卻是與台灣最高峰玉山主蜂一樣，擁有一等三角點的山頭。

▲布袋景山山高11公尺。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲布袋景山為一等三角點，與玉山主峰相當。（圖／記者翁伊森翻攝）

而所謂三角點就是繪製地形圖的「三角測量基點」，依三角測定邊緣距離，即展望的好壞，可分為一等(45公里)、二等(8公里)、三等(4公里)、四等(2公里)，所以等級越高的山頭，展望也越好。

嘉義布袋前東港山過去雖然只是一座近40公尺高的土丘，但因為布袋地形屬於倒風內海沖積平原，因此登上前東港山便有一望無際之感，根據地方耆老描述，過去鋼筋樓房還沒興蓋，站在山頂上就可以見到布袋港與不斷進出港灣的帆船美景。

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