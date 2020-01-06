影／北京迎2020首雪　登景山賞「冬季限定」雪白紫禁城

記者曾俊豪／北京報導

北京5日晚間迎來2020年的第一場雪，經過一夜的積累，一早起床，北京城已經換上雪白衣裳。由於北京氣候偏乾冷，較難出現大雪氣候，因此只要遇到下大雪，不少人會「衝故宮」，希望捕捉罕見的故宮雪景。只可惜，今（6日）正好是故宮的休館日，讓大批人潮轉移到故宮北方的景山公園，登高遠眺「冬季限定」的雪白故宮。

北京上一場大雪出現在2019年12月15日深夜，一直下到隔天中午都還有雪，而這場雪和2020年的初雪一樣，都是週日下到週一。接連兩場大雪都遇上故宮閉館，甚至有大陸網友在微博留言，「為什麼總在故宮閉館前一天下雪？」

▲▼北京景山公園鳥瞰故宮。（圖／記者曾俊豪攝）



此問題一出，立刻引起熱烈討論，當地氣象部門也緊急澄清，表示「這個問題必須回答一下，天氣系統影響北京地區的時間恰好是在夜間，真的真的真的純屬巧合。」一連用了三個「真的」，強調不能「衝故宮」，只是巧合。

不過，無法進入故宮也沒關係，沿著故宮護城河行走，同樣可以拍攝到故宮的紅牆，許多攝影愛好者聚集的角樓，在積雪襯托下，別有一番風味。此外，在故宮北面的景山公園，最大特色是能從高處鳥瞰紫禁城的完整樣貌，也讓許多人心甘情願，頂著寒冷天氣爬上山，欣賞「冬季限定」的雪白故宮。

▲▼北京景山公園。（圖／記者曾俊豪攝）

記者一早便前往景山公園，大約十點左右抵達現場，門口已排起長龍，買完票後進入景區，抬頭便可看到最高的「萬春樓」擠滿了人。沿著登山步道向上行走，由於融雪結冰，階梯行走起來特別滑，稍有不慎，便會滑倒。

來到最高的萬春亭時，遠遠的就聽到鼎沸的人聲，還不時傳出現場工作人員的呼喊，要大家不要攀爬到高處。事實上，景山公園最大的特色，除了是崇禎皇帝自縊處，這裡還是北京城的中心、也是中軸線的中心點。

▲▼北京故宮周邊雪景。（圖／記者曾俊豪攝）

也因此，在景山公園可以看到北京城東南西北面的景觀，一年四季各有不同，由於北京氣候偏乾冷，較難出現大雪氣候，因此雪景，更是限定中的限定。

在北京「衝雪景」，除了故宮是攝影愛好者的首選之外，景山公園、頤和園等，也都是極佳的選擇。想體驗的老北京的生活，則可到胡同轉轉，傳統四合院結合雪景，也別有一番風味，都能讓人有種走進時光隧道的錯覺。

▲▼北京故宮角樓與雪景。（圖／記者曾俊豪攝）