小兄妹沒錢買蛋糕！他暖心「幫結帳」　真相曝光惹眾怒：想扁你

▲兩人站在蛋糕櫃前看了很久 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，看到兩個小朋友站在蛋糕櫃前比手劃腳，似乎在討論什麼，他便湊上前去，聽到小妹妹說想吃蛋糕，但是哥哥掏了口袋之後，轉頭跟妹妹說哥哥沒錢，他頓時感到鼻酸，便走到櫃檯跟店員說，「這兩個小孩喜歡什麼，都幫我包起來」。隨後原PO也公布會這麼做的原因，網一看全笑噴。

該名男網友在臉書「爆廢1公社」發文，冷冷的天喝著咖啡，看到兩個小朋友在蛋糕站了很久，便好奇得湊上前去，聽到妹妹說想吃蛋糕，但哥哥掏了口袋之後，無奈地對妹妹說哥哥沒錢，而且爸爸也不知道去哪了，他在一旁看了於心不忍，於是跟店員說「這兩個小孩喜歡什麼蛋糕，都麻煩幫我包起來」。

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▲真相曝光後，網友們全怒了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

兩個小朋友拿到蛋糕後，開心地衝向他，並且抱住他直說謝謝，但他卻覺得好不感動，「其實我今天會這樣做絕對不是要說我多有錢還是多有愛心，原因只有一個，我是他們的爸爸」。

貼文曝光後，許多網友看到最後一句，眼淚瞬間收起來，「你要對我負責，還我的眼淚 」、「害我感動的一下」、「把我的眼淚還給我」、「差點被你騙到眼淚、「這位爸爸很欠K哦」、「那你為什麼亂跑？哥哥還不知道你去哪」、「我的拳頭有點硬啊」、「我認真了…我輸了」。