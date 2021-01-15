五年級生秀組合拳＋連續後手翻跳上車　網封：練武奇才

▲五年級生阿彪展示其組合拳，最後帥氣跳上電動車。（圖／擷取自環球時報）

實習記者陳培鈞／綜合報導

湖南永州的小學生阿彪12日放學時，在同學面前展現剛學的組合拳，加上連續後手翻，最後跳上電動車，讓在場的家長和學生看得目瞪口呆。影片曝光後，網友直呼阿彪，是骨骼驚奇的練武奇才。

綜合陸媒報導，阿彪今年上五年級，學武術約有一年多。當天放學時，阿彪下樓後，先來個橫向側空翻，將垃圾丟入垃圾桶，隨即展示一套剛學的組合拳，緊接著連續四個後手翻，最後一躍上電動車，帥氣身影讓在場所有人目瞪口呆。

教練歐陽表示，當時教他了一套新組合拳，讓他模仿李連杰在電影裡面的動作，今天才第一天練，但他模仿能力強，打得很好。影片曝光後引起網友熱烈討論，有人稱他是骨骼驚奇的練武奇才，也有人開玩笑稱阿彪是自己的兒子，更有人封阿彪是國術未來之星。

▲阿彪連續４次後手翻，讓在場所有人驚呆。（圖／擷取自環球時報）

但也不是人人都能有此本領，河南商丘市梁園區58歲耿姓男子從小熱愛武術，為了練成傳說中的鐵砂掌，去年找到了一位鐵砂掌大師取經，現在每天用鐵鎚瘋狂砸手1000次，目前已經堅持七八個月。

影片曝光後，網友一面倒表示，「這是病，得治療...」、「對腦血管好不好不知道，停了對腦子好是真的」、「然後沒過2年，手就廢了」、「這應該是腦子被鐵砂掌打過，發現此功牛逼，如是開始練」、「一雙巧手就這樣被糟蹋」。