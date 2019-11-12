法官開庭愛睏「打哈欠揉眼」靠椅上睡超爽　網抓包慘停職

▲湖南永州法官（左一）開庭時睡覺。（圖／翻攝自《新京報》）

記者馬叔安／綜合報導

湖南永州市中級人民法院的法官宋爭文日前遭網友抓包，在開庭期間打瞌睡，還不停揉眼、搓手，最後歪頭睡到審判椅上。院方表示，目前該名法官已被停職檢查、責令作出深刻檢討，將嚴格按照相關紀律規定予以嚴肅處理。目前庭審直播影片的網頁顯示「頁面出錯」，已經無法打開。

《新京報》報導，永州市中級人民法院於11月1日上午9點左右，開庭審理了一起合作協議糾紛案件，並進行了直播，庭審直播可以看到，審判員「宋某文」坐在庭上，神情疲憊，從9點20分開始打哈欠，搓揉眼睛，幾分鐘後閉上眼睛仰靠在椅子上開始睡覺，過了片刻又坐起來搓揉眼睛。

報導指出，宋爭文於2017年2月被任命為永州市中級人民法院審判員（法官），除了上述庭審期間，他於在10月30日下午的一起庭審直播中，也有不停揉眼、發睏等現象，目前宋某文已被停職檢查，責令作出深刻檢討。

院方11日在微博指出，針對網友發文指出，該院法官在庭審時睡覺的事件高度重視，紀檢監察部門立即開展調查，對外界對該院工作的監督表示感謝。

根據大陸《法官法》第二條，法官是依法行使國家審判權的審判人員，包括最高人民法院、地方各級人民法院和軍事法院等專門人民法院的院長、副院長、審判委員會委員、庭長、副庭長、審判員和助理審判員。

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