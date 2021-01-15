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快訊／丁允恭遭彈劾　Y女：只要他能離開政治圈不再傷害人就好

▲▼總統府發言人丁允恭。（圖／記者李毓康攝）

▲總統府發言人丁允恭。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

前總統府發言人丁允恭因身陷桃色風暴請辭獲准，任職高雄市政府新聞局長期間的私德問題也被公開檢視，監察院15日確定彈劾丁允恭。而受害的Y女15日也發表聲明，強調自己並不恨丁允恭，「我並不打算他用一輩子償還，只要他能離開政治圈，重新開始，不再傷害人，就好了」。

Y女表示，這些年，她一直很痛苦，「但我沒有說，也不敢說」，最後說出來後，被網友肉搜、被路人討論，擔心更大的報復，都曾讓她害怕不已，「但還好。這些跟過去一樣，我都撐過了」。

「我曾經悲傷，曾經難過，但我從沒放棄過自己，和我的夢。」Y女表示，很謝謝監委們認真做調查，他們問的問題都非常詳細，更謝謝陪在她身邊的2位好友，謝謝妳們。

Y女說，自己一直很努力，但以後會更努力。可是為什麼這麼久後才說出口？「因為丁局長曾跟我說，我會是他政治生涯的阻礙，而他想到政治高峰，因為他也努力很久，他不願放棄。我聽了，很同情。我難過，但同時也覺得他很可憐」。

「所以我忍著，守著這個秘密。既是為他，也是不願傷害他前妻。」Y女說，她非常喜歡嚴小姐、很有才華，因此自己總是自責，不願在他倆有婚姻狀態時爆出，逼她陪著丁允恭面對，接受第二次傷害。

Y女接著說，後來知道丁允恭離婚了，知道他的位置很高，也做一陣子了，「我想，到總統府發言人，應該就夠了吧，是政治很高峰了吧。所以有人問，我才說出口」。

Y女表示，雖然丁允恭曾經傷害過她，「但我並不恨他」，希望丁能接受應有的處罰後，好好過日子。Y女說，畢竟人都會犯錯，丁這一錯，誤了她的一生，「但我並不打算他用一輩子償還，只要他能離開政治圈，重新開始，不再傷害人，就好了」。

「幾年了，我跟他的關係，因為這件事，始終沒斷，現在終於能告一段落，我很高興。」最後Y女表示，希望丁允恭能坦然面對過去，度過痛苦期，「只要知錯能改。我，祝福他」。

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