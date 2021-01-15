丁允恭3聲明反擊監察院　怒控Y女分手後主動通聯、索要金援

▲前總統府發言人丁允恭。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

前總統府發言人丁允恭身陷桃色風暴，監察院經過調查後，決定彈劾丁允恭。對此，丁允恭也發出3點聲明回應，他坦承在局長室發生性行為確實不當，但針對指稱他「性騷擾」Y女，深感憤怒，因為Y女曾在分手後數度主動通聯，並索討金援。

對於監察院通過彈劾案，丁允恭發出3點聲明。首先，他坦承在高雄市新聞局長室發生性行為一事，確屬不當，且有違市民大眾對公務人員行止之期待，除已辭去公職以為負責外，也再次向社會表達歉意，這部分願接受監院彈劾在內之種種處置，並無爭議與怨懟，有關因施政表現所獲頒之行政院功績獎章，亦將主動退回。

其次，有關丁允恭依仗權勢與何女發生關係部分，監委調查與監委對媒體回應已明確指出，他與何女交往兩年時間係屬正常親密關係，並無所謂權勢關係可言。丁允恭也要進一步強調，從未有依仗職務上之權力，在關係發生與進行中加以威嚇或利誘，相關臆測可以休矣。

第三、針對監察委員對丁允恭與Y女私人關係拉扯間，曾於臉書張貼照片、使他人知悉曾交往一事，稱之為「性騷擾」，丁允恭深感不服。

他表示，他所張貼之照片非屬私密或裸露之照片，而是在公開場合（餐廳，且非包廂）兩人皆衣冠整齊之相片，以表達對當時感情狀況不穩定、懷念舊情之傷感，並無侵害何女隱私可言。

張貼照片時本人不但無婚姻狀態，且已與前未婚妻解除婚約並分手，貼出照片前一晚仍與何女在外過夜發生關係，Y女表示對感情歸屬仍在考慮中，相關情事與簡訊證據早已提供監委知悉，而監委未予採納，法律見解顯有誤會。

丁允恭說，此行為亦與「性騷擾防治法」所定義之「性騷擾」全然不合，濫用此一詞彙，有侵害人民名譽權之虞。以同樣標準檢視，若如監委所言，「使他人得知曾交往之事實」為「性騷擾」之行為，則Y女亦曾向週刊爆料，此豈非對本人更嚴重之性騷擾。

有關監委指控丁允恭4月5日已婚後仍持續「騷擾」Y女，丁允恭說，事實上在這段時間之中，甚至相當長一段時間，大多是Y女主動與進行通聯，並非他單方面糾纏何女，且何女以看病、住院、生活費匱乏、新任男友無能協助種種之理由，向本人情緒勒索金錢援助。

另外，丁允恭也表示，此後數年間，Y女亦曾透過簡訊及通訊，不斷表達想見面之意思，本人置之不理未回。究竟是何方在進行騷擾，其理亦甚明。此部分相關訊息通聯證據亦全數提供監委，監委忽視相關訊息令人遺憾。

丁允恭強調，監委之「性騷擾」相關指摘，實依照性別刻板印象，忽視事實僅以成見，先射箭再畫靶所達致之結論。他表示，如此作為，不僅無從達致台灣性別平等之發展，反而是造成社會大眾誤解性別平權主義為偏狹的「唯性別正確主義」，其負面影響深遠。