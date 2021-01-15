監察院11:0彈劾丁允恭　總統府：尊重監委相關調查

▲總府發言人張惇涵。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統府發言人丁允恭去年身陷桃色風波請辭獲准。針對其任職高雄市府新聞局長期間的私德問題，監察院經過3個多月的調查後，15日以11比0通過彈劾，全案已移送懲戒法院審理。對此，總統府發言人張惇涵表示，相關當事人已有所說明，總統府尊重監察院職權及監察委員的相關調查。

提案彈劾丁允恭的監委紀惠容與王美玉15日下午召開記者會指出，經過調查與詢問，丁允恭違法行為嚴重損害政府的信譽，顯已違反《公務員服務法》第1條、第5條；以及《性騷擾防治法》第2條第1項第2款之規定，核有嚴重違失。

紀惠容進一步說明，丁允恭自2014年2月25日至2017年10月26日止擔任高雄市政府新聞局局長，因職務之故認識記者Y女，他承認在局長辦公室、辦公桌及職務宿舍與Y女發生性行為，而Y女也曾因他墮胎2次。

Y女北上工作認識A男後，進而與丁允恭分手，不料丁允共卻在臉書上傳兩人合照，遭媒體截圖報導，造成Y女後續工作困擾，Y女憂心丁允恭再流出兩人私照，曾要求對方刪除。

紀惠容表示，上述丁允恭的行為造成Y女感受冒犯，已構成《性騷擾防治法》第2條第1項第2款的性騷擾。

但對於監察院的彈劾案，丁允恭相當不滿，發聲明反擊，他坦承在局長室發生性行為確實不當，但針對指稱他「性騷擾」Y女，深感憤怒，因為Y女曾在分手後數度主動通聯，並索討金援。

不久，Y女也發聲明回應，強調自己並不恨丁允恭，「我並不打算他用一輩子償還，只要他能離開政治圈，重新開始，不再傷害人，就好了」。希望丁允恭能坦然面對過去，度過痛苦期，只要知錯能改，「我，祝福他」。

另外，對於丁允恭彈劾案，Y女表示，很謝謝監委們認真做調查，他們問的問題都非常詳細，更謝謝陪在她身邊的2位好友，謝謝妳們。

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