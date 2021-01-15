狂賊超商「強擄ATM」！運河床拆解挖鈔　警「空襲」救回136萬

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市復興路1間無24小時營業的連鎖便利超商，14日凌晨遭1名男子破門侵入，裡頭ATM整台被竊走，苗栗警方獲報追查，立即至現場查看並調閱相關監視器查證，鎖定李姓嫌犯，就在他準備於河床邊拆解ATM時，警方展開追捕，不料卻被他脫逃， 但專案小組擴大調閱監視器，發現共犯王男開車接應，14日深夜在台中逮捕2人，另追出李男12日就想「搬走」另台ATM但沒成功。

▲李姓竊賊用偷來的小貨車載運從超商偷來的ATM，企圖載往河床邊拆解時，遭警方圍捕。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

警方表示，李姓嫌犯在14日凌晨3點多，獨自駕著偷來的小貨車到苗栗市1家沒有24小時營業的便利超商，破壞超商鐵捲門後侵入，將超商裡頭擺置的ATM推運上車離去。凌晨5時許銀行人員發現ATM連線系統出現異常，隨即向警方報案，警方趕往現場時發現整台ATM遭竊，隨即調閱周邊路口監視器系統，以車追人。

警方在後龍地區發現作案車輛及李嫌，李嫌見警立即往河堤草叢內逃逸躲藏，警方運用空拍機在河床蒐尋，發現李嫌所穿外套及鞋子均棄置於河堤旁，研判已涉水逃至河堤對岸，又經擴大調閱監視器，發現接應之車輛，鎖定共犯身分。

警方隨即通知銀行人員前往開鎖，確認ATM內的現金共136萬6700元都未遭竊，僅有內部網路電子系統及外殼遭破壞；苗栗檢警深入追查後，先逮捕同夥共犯王嫌，再聯合台中警方，於14日深夜11時許，在國道3號銜接中投公路的高架橋下逮捕李嫌。

▲超狂竊賊，竟將超商內整台ATM直接運走。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據台中警方調查，李嫌也在12日凌晨5點，侵入在台中市大里區1家沒有24小時的超商，並將ATM搬出來，被民眾發現報案，就把ATM棄置落跑；目前全案正由台中、苗栗警方合力偵辦當中。

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