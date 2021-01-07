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ATM快速提款！他手抖一按「多領9萬塊」　網笑翻：我會餘額不足

▲儲蓄，理財，信用卡，消費。（圖／pixabay）

▲現在多數ATM可以使用多種方法實現無卡提款。（示意圖／pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

現在提款越來越容易，在每間超商內常常可以看見擺放一台提款機，而每台提款機內幾乎都會有快速提款功能，列出民眾最常提款的金額數字，省下輸入提款數字的時間，可謂相當方便。不過，有網友在臉書發文抱怨，常用的銀行提款機近期介面改版，在使用快速提款功能時不小心多領9萬元，感到相當困擾。

網友在臉書粉絲社團「爆怨公社」指出，中國信託的ATM提款介面改版，想領個1萬元手抖按成10萬元，從貼文中的照片可以看見，快速提款中列出了1,000元、2,000元、3,000元、5,000元的選項，原以為最後一個選項是1萬元的原PO，在按下選項並提款出來後，才發現最後一個選項不是1萬元而是10萬元，讓她不禁抱怨，「5,000後面不能先接個10,000，一定要直接跳100,000嗎嗎嗎嗎嗎」。

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此文一出後引起熱議，有網友在留言處指出，「我按下去，會顯示存款不足」、「好險我的戶頭領不出10萬」、「我連領1,000都顯示餘額不足」、「好險我按錯也領不出來」、「我按10萬被嗆餘額不足，羨慕原po」、「餘額不足，沒有困擾」、「不知道有多少人按了都沒反應啊」。

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