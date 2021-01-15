　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2匪佯裝便衣刑警扯：要查詐騙車手　板橋男ATM領完8萬3就遭搶

記者陳豐德／新北報導

新北板橋一名12日發生一起搶案，胡男、陳男因為缺錢買毒，在超商看到一名被害人提領大量現金，於是就佯裝便衣刑警聲稱要查「詐欺車手」，將對方攔下後搶走8萬3千元現金後逃逸，並多次換車及變裝，分頭逃跑企圖製造斷點，警方在14、15日分別於三峽、中和將2人逮捕歸案，訊後依照搶奪、恐嚇、槍砲及毒品罪嫌送辦。

▲▼板橋搶匪佯裝成刑警，被害人ATM領完錢就遭搶。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲板橋搶匪佯裝成刑警，被害人ATM領完錢就遭搶。（圖／記者陳豐德翻攝）

據悉，胡男（39歲）及陳男（25歲）因為缺錢買毒，加上從中部北上後生活環境不佳，於是彼此聯繫規劃這起搶案。12日中午見被害人黃男在板橋南雅南路上的一家超商提大量現鈔，趁被害人步行要回去工作地時，他們佯稱身份是刑警要詐欺車手，將黃男的公事包及8萬3千元搶走後逃逸。

警方獲報後成立專案小組沿路調閱監視器影像，發現犯嫌相當狡猾，行搶後為規避查緝，沿途丟棄作案時所吃的衣服及布鞋，並換了3次交通工具，企圖製造斷點誤導警方追查目標，經警方擴大調閱監視器影像，並比對相關資料，迅速查明涉嫌人2人身份。

▼搶匪尾隨被害人到公司。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼板橋搶匪佯裝成刑警，被害人ATM領完錢就遭搶。（圖／記者陳豐德翻攝）

不料胡姓搶匪擔心留在北部遲早會遭被逮捕，14日在三峽中午外出時，持槍恐嚇一名在轎車駕駛座玩手機的男子，拿槍抵著對方的頭，要求男子開車載他到屏東，最後胡男在三峽中正路下車後，被害男子隨即前往附近派出所報案，警方合力在3小時內將其緝捕到案，並查扣改造手槍、子彈8顆及毒品。

至於仍在逃的陳嫌經警方過濾分析交往狀況後，鎖定陳嫌在中和的租屋處，15日凌晨趁他還在睡夢中時，警方透過房東開鎖進入屋中，順利逮捕陳嫌，他們到案後坦承不諱，訊後依法移送偵辦。

▼犯嫌將作案衣物丟棄。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼板橋搶匪佯裝成刑警，被害人ATM領完錢就遭搶。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼胡姓犯嫌還涉及另一件持槍恐嚇案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼板橋搶匪佯裝成刑警，被害人ATM領完錢就遭搶。（圖／記者陳豐德翻攝）

連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

案發現場／大園空難202人罹難　記者衝現場...踩到滿地殘軀碎肉！

案發現場／母半夜託夢：好冷！我沒穿衣服在淋雨　她的手伸出後車廂指引破案

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

ET快訊
半裸妹被「關鐵籠5年」！主使者曝光　名模夢全碎
快訊／高雄惡火「1歲女嬰」宣告不治！屋內4人身亡
王浩宇罷免案投票　現場排隊情況曝光
快訊／吊橋下驚見屍體！　雨衣遮蓋露出一雙腿
母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：根本沒借過
花百萬娶老婆！洞房見大腿有名字刺青　一問崩潰：噁心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄鳳山惡火！「1歲女嬰」宣告不治…屋內4人全葬身火窟

快訊／彰化八卦山驚見男屍！「雨衣遮蓋露出一雙腿」　警急封鎖調查

屏東大貨車翻覆…迷你廟靠一角撐起！網熱議「這西營太厲害了」

母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：沒借過錢

不忍失明妹遭棄養！她接回照顧到過世　領戶頭錢卻挨告…法官還清白

影／買好新鮮現切整袋豬肉…阿伯掛上他車後轉身回家！超迷糊原因曝光

怪賊翻牆闖空門「只偷鑰匙」！警電眼追捕　幕後更大陰謀曝光

國1后里3車連環撞　轎車遭夾擊全毀「1男受困」...2歲童痛哭送醫

鵝肉攤擂台賽8人開打！上廁所被比中指爆混戰　40警強勢拘捕　

銀行阻詐400件！守住1.9億「防詐第一線」　北市警讚：感謝行員

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

兒勸媽學投資！意外發現佛系帳戶 她「13張台積電放到0成本」超衝擊

烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

周杰倫豪送《頭文字D》AE86！　王俊凱爽到手抖：以後的豆腐我來守護

鬼鬼忙1年不發年終：今年努力補上！　有看《未來媽媽》？自CUE看禾浩辰「這部戲」

快訊／高雄鳳山惡火！「1歲女嬰」宣告不治…屋內4人全葬身火窟

快訊／彰化八卦山驚見男屍！「雨衣遮蓋露出一雙腿」　警急封鎖調查

屏東大貨車翻覆…迷你廟靠一角撐起！網熱議「這西營太厲害了」

母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：沒借過錢

不忍失明妹遭棄養！她接回照顧到過世　領戶頭錢卻挨告…法官還清白

影／買好新鮮現切整袋豬肉…阿伯掛上他車後轉身回家！超迷糊原因曝光

怪賊翻牆闖空門「只偷鑰匙」！警電眼追捕　幕後更大陰謀曝光

國1后里3車連環撞　轎車遭夾擊全毀「1男受困」...2歲童痛哭送醫

鵝肉攤擂台賽8人開打！上廁所被比中指爆混戰　40警強勢拘捕　

銀行阻詐400件！守住1.9億「防詐第一線」　北市警讚：感謝行員

悼扁媽病逝　賴清德讚：她是一位偉大的母親

塞爾提克1周沒出賽大勝魔術27分　布朗21分領團隊6人上雙　

大麥克指數出爐！央行解讀：不適合用來評估均衡匯率

10種意想不到的癌症症狀！皮膚癢、耳朵痛也要注意

日職春訓效益120億日圓瞬間歸零　宮崎縣6隊採無觀眾

女神級直播主「喝醉走光露點」急遮…來不及了！禁播3月復出慘況曝

半裸妹「關籠5年」眼神渙散…主使者竟是家人！　名模夢全碎

有人要我嗎？糖果店貓聽到「沒人要買」哀怨扶下巴　網笑翻：50收

玄彬❤孫藝真、李準基、朴敘俊與金秀賢！2020必看11韓劇追完了嗎

共機擾台廣播互嗆　不明聲源怒飆「閉上你的臭嘴巴」

社會熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

台南25歲妹國小吸毒國中援交　為男友賣淫崩潰

湖口休息站轎車燒成火球　YT達爾愛駒遭焚傷

鳳山惡火3死1重傷！醫曝1歲女嬰救回恐成植物人

作法驅鬼！閨蜜好心幫蒙眼　害她慘遭性侵

鐵皮屋竄火剩2童在家　4歲哥哥救妹妹

她嗆前男友射後不理　見診斷證明臉綠

億萬包租父「藏12歲腦麻兒」　體重19公斤從沒上過學

兄妹上吊1家3屍！表弟聞惡臭以為是老鼠

母聖誕節過世兄妹上吊亡　留百萬還表弟：根本沒借過

失聯移工向警方自首　突跳樓不治

即／彰化八卦山驚見男屍！　警急封鎖調查

板橋男遭公車撞輾卡車底　命危搶救中

更多熱門

相關新聞

關島包機回台居檢男猝逝　新冠檢驗陰性

關島包機回台居檢男猝逝　新冠檢驗陰性

一名73歲周姓男子11日從關島返台在新北市住處進行居家檢疫，14日下午失聯，警方與政府相關人員前往住處查看時，發現他倒臥陽台無呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治，採檢送驗新冠肺炎，新北市衛生局傍晚公布檢驗結果陰性。

兒擦撞黃牌重機頭部重創亡！父母求償結局曝

兒擦撞黃牌重機頭部重創亡！父母求償結局曝

狂賊超商強擄ATM！運河床拆解挖136萬鈔

狂賊超商強擄ATM！運河床拆解挖136萬鈔

新北屁孩凌晨「尿攻寵物店門口」

新北屁孩凌晨「尿攻寵物店門口」

監察院：丁允恭不符合權勢性侵

監察院：丁允恭不符合權勢性侵

關鍵字：

板橋便衣刑警ATM搶劫車手影音

讀者迴響

熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

只買2檔ETF！台大40K男2年賺760萬

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

小白被餵只給看半臉！網見牠笑歪

極品台男求復合　女友爆發4句神反擊

有人公園遛獅子！飼主無奈喊冤望

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

余苑綺少外食不碰油炸罹癌1關鍵

孫協志《叱咤風雲》畫面全刪光！

車主會去好市多換輪胎嗎？內行人曝真相

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

趙少康預言2024總統當選人　沈玉琳：台灣沒救了

快訊／陳水扁母親陳李慎病逝　享壽94歲

更多

最夯影音

更多
周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑
《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面