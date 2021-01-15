2匪佯裝便衣刑警扯：要查詐騙車手　板橋男ATM領完8萬3就遭搶

記者陳豐德／新北報導

新北板橋一名12日發生一起搶案，胡男、陳男因為缺錢買毒，在超商看到一名被害人提領大量現金，於是就佯裝便衣刑警聲稱要查「詐欺車手」，將對方攔下後搶走8萬3千元現金後逃逸，並多次換車及變裝，分頭逃跑企圖製造斷點，警方在14、15日分別於三峽、中和將2人逮捕歸案，訊後依照搶奪、恐嚇、槍砲及毒品罪嫌送辦。

▲板橋搶匪佯裝成刑警，被害人ATM領完錢就遭搶。（圖／記者陳豐德翻攝）



據悉，胡男（39歲）及陳男（25歲）因為缺錢買毒，加上從中部北上後生活環境不佳，於是彼此聯繫規劃這起搶案。12日中午見被害人黃男在板橋南雅南路上的一家超商提大量現鈔，趁被害人步行要回去工作地時，他們佯稱身份是刑警要詐欺車手，將黃男的公事包及8萬3千元搶走後逃逸。

警方獲報後成立專案小組沿路調閱監視器影像，發現犯嫌相當狡猾，行搶後為規避查緝，沿途丟棄作案時所吃的衣服及布鞋，並換了3次交通工具，企圖製造斷點誤導警方追查目標，經警方擴大調閱監視器影像，並比對相關資料，迅速查明涉嫌人2人身份。

▼搶匪尾隨被害人到公司。（圖／記者陳豐德翻攝）



不料胡姓搶匪擔心留在北部遲早會遭被逮捕，14日在三峽中午外出時，持槍恐嚇一名在轎車駕駛座玩手機的男子，拿槍抵著對方的頭，要求男子開車載他到屏東，最後胡男在三峽中正路下車後，被害男子隨即前往附近派出所報案，警方合力在3小時內將其緝捕到案，並查扣改造手槍、子彈8顆及毒品。

至於仍在逃的陳嫌經警方過濾分析交往狀況後，鎖定陳嫌在中和的租屋處，15日凌晨趁他還在睡夢中時，警方透過房東開鎖進入屋中，順利逮捕陳嫌，他們到案後坦承不諱，訊後依法移送偵辦。

▼犯嫌將作案衣物丟棄。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼胡姓犯嫌還涉及另一件持槍恐嚇案。（圖／記者陳豐德翻攝）



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