李彥秀喊話中壢人站出來：王浩宇夜市耍官威、偷穿學生制服闖校園

▲桃園市議員王浩宇。（資料照／記者陳家豪攝）



記者羅婉庭／台北報導

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案將於16日舉行投票，國民黨副秘書長李彥秀表示，夜市耍官威、偷穿學生制服潛入校園、任意指控商家販售肉品不合格都不是適任議員的作為，而面對罷免案，適不適任是唯一的考量。

「面對罷免案，適不適任是唯一的考量。」李彥秀上午於臉書列舉出王浩宇荒腔走板的行為，包括嘲笑年金改革中不幸喪生的謬上校、暗諷往生的郝柏村院長、到夜市耍官威，任意指控商家販售肉品不合格、沒有證據隨意指控他黨黨工涉毒、偷穿學生制服潛入校園，都不會是適任的民代該有的作為。

李彥秀說，自己在擔任20幾年的公職生涯中，大多數的時間是地方民代。地方民代的工作，充實且愉快，更是貼近人民的生活。「路平、燈亮、水溝通」，聽起來是老生常談，但是更是市民最基本的要求，也是民意代表問政的基本功，直接幫民眾解決民生問題，更是樂在其中。

李彥秀指出，當多數的地方民代都在認真服務，貢獻心力的時候，卻看到王浩宇如此不適任的不分區議員，可以口出狂言，可以撕裂族群，可以甘為特定政黨的拙劣側翼，令人搖頭。這樣的不適任的議員，如果繼續擔任公職，就是對於其他認真民代的污衊。

她強調，明天就是中壢市民可以驕傲淘汰不適任民代的日子，不論支持或是不支持罷免案，都應站出來投票，展現中壢人的驕傲，最後於文末tag「倒宇天光」。

此外，由於此次罷免案適逢防疫期間，民眾若欲出門投票，請記得戴口罩，配合量測體溫及手部消毒。此外，有部分市民反映尚未收到投票通知單，中選會說明，當天若沒有帶投票單，攜帶身分證明及印章就能投票，若沒有印章，簽名或蓋手印也可以。