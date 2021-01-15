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「南方四島國家公園」郵票1/20開賣！3大題材展現澎湖珊瑚礁之美

▲澎湖南方四島國家公園郵票。（圖／中華郵政）

▲澎湖南方四島國家公園郵票1/20開賣。（圖／中華郵政）

記者李宜秦／台北報導

澎湖南方四島國家公園為我國第九座國家公園，也是第二座海洋型國家公園，中華郵政公司為介紹其豐富的海洋資源及珊瑚礁生態之美，特以西吉嶼－藍洞、東吉嶼－海中薰衣草森林、西嶼坪嶼－玄武岩柱與海蝕平台及東嶼坪嶼－梯田式菜宅為題材，訂於1月20日發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元、8元、9元及15元。

西吉嶼－藍洞(面值6元)，為洞頂坍塌透空的海蝕洞，其形狀近似早期灶爐，故在地人稱之為「灶籠」，正午時分陽光由頂部照射而下，洞內呈現如藍寶石般夢幻景緻，被廣稱為「藍洞」。綠蠵龜已被國際自然保育聯盟列為瀕危物種，目前澎湖為我國少數較穩定的產卵棲息地。

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東吉嶼－海中薰衣草森林(面值8元)，因海水清澈、陽光充足，澎湖南方四島國家公園海域成為珊瑚礁生長的天堂；其中位於東吉海域的紫色軸孔珊瑚群，美得彷彿海中薰衣草森林。大法螺為珊瑚天敵棘冠海星的剋星，守護珊瑚免被海星啃食。

▲一年一度澎湖國際海上花火節開跑。（圖／山富旅遊提供）

▲澎湖擁有豐富的生態資源。（圖／山富旅遊提供）

西嶼坪嶼－玄武岩柱與海蝕平台(面值9元)，一座高約10 公尺之玄武岩柱與海蝕平台，位於西嶼坪嶼東北角離岸約數十公尺的海面上，為海水對海岸進行侵蝕作用形成的獨特地形。鳳頭燕鷗為澎湖地區普遍之夏候鳥，通常出現在海岸岩礁區。

東嶼坪嶼－梯田式菜宅(面值15元)，東嶼坪嶼依山而建的菜宅，雖因人口流失而佈滿雜草，然梯狀的壯觀耕地，為昔日農耕的最佳印證。香茹為澎湖原生之宿根性草本植物，當地人稱為風茹。

配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於1月18日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售。

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