350份客製化紀念郵票　看見髓緣有愛的祝福

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

每年九月的第三個星期六，是「世界骨髓捐贈者日」（World Marrow Donor Day，簡稱WMDD）。慈濟臺中骨髓捐贈宣導團隊特別在9月19日這一天，於臺中靜思堂舉行骨捐驗血活動，活動一開始，主辦單位就收到350份，專為「世界骨髓捐贈者日」27週年客製的「豐生髓起」紀念郵票。這份祝福結緣禮，來自一位被人間有愛感動的郵局從業人員，而她的發心與感動，竟然是來自路過臺北行天宮捷運站的一段因緣，啟動她的善緣。

2020年9月19日，是「世界骨髓捐贈者日」（World Marrow Donor Day，簡稱WMDD），慈濟骨髓幹細胞中心在臺北、新竹、花蓮、臺中、清水、嘉義、臺南、屏東、臺東等北、中、南、東，都有舉辦捐贈者聯誼、骨捐宣導、感恩音樂會及幹細胞驗血髓緣有愛活動。

臺中地區的「世界骨髓捐贈者日」活動，於19日早上8點，在臺中靜思堂舉行骨髓幹細胞驗血活動。活動一大早就有包括服務軍旅的年輕朋友、大學生、上班族、年輕夫妻等在參與這個「救人一命、無損己身」的有意義活動。

在活動現場，出現一份非常特別的祝福禮，任職於台中郵政總局的林子婷小姐，特別在「世界骨髓捐贈者日」這一天，送來350份專為「世界骨髓捐贈者日」27週年客製的「豐生髓起」紀念郵票，提供給當天參與骨髓幹細胞驗血的民眾留念。

林子婷這個「髓緣有愛」的舉動，其實讓她「從感動到行動」的觸動，其實還不到一個月的時間，而這一切都要從今年8月23日，她北上參與進修課程的因緣說起。

今年8月23日，林子婷從臺中搭高鐵到臺北參與進修課程，出了高鐵站搭捷運到行天宮站，一出捷運站，就看到臺北中山區志工在宣導骨髓捐贈，原本走過、路過的她，為了不錯過與空過，特別停留下來把握因緣要成為「救人一命、無損己身」的建檔者。當天就利用空檔到慈濟台北中山聯絡處建檔完成。

林子婷說，其實，她去年已簽了器官捐贈，當時還一直掛心未完成骨髓造血幹細胞的建檔，不過在8月23日當天，感恩有好因緣讓她如願。

即使已建檔完成，但林子婷依舊掛心能否對骨髓幹細胞捐贈建檔能再做點什麼？善因緣總是會隨時出現，林子婷在網路上得知，九月的第三個星期六是「世界骨髓捐贈者日」，而臺中靜思堂剛好有舉辦骨髓幹細胞驗血活動，就這個因緣，350份專為「世界骨髓捐贈者日」27週年客製「豐生髓起」的紀念郵票，就送到臺中靜思堂，與參與骨髓幹細胞驗血的大眾結緣！

臺中靜思堂這場骨髓幹細胞驗血活動，還有一位比較特別是救人不落人後的鄭先生。鄭先生已經配對到，但因疫情而延後捐贈，19日一早帶著同為職業軍人的女朋友楊小姐來到台中靜思堂建檔，也是19日的第一位建檔者，二位「年輕有愛」的情侶要為血癌病患盡一份心意，希望能快配對成功，譲等待的病患能快快健康。

另一位就讀清華大的19歲的方同學，是在上個月路過臺中靜思堂時，看到驗血活動宣導，因此，19日專程到臺中靜思堂建檔，方同學平常就有捐血習慣，他呼籲大家有健康的身體一針不算什麼，有能力可以救人才幸福，施比受更有福。

慈濟基金會骨髓關懷志工王素華分享「救人一命、無損己身」，根據慈濟骨髓幹細胞中心八月底數據資料顯示，志願捐髓者突破44萬人，完成移植人數5,785例，但仍有62461名血癌病患急尋配對者。慈濟骨髓幹細胞中心及志工邀請社會大眾挽袖救人，更感謝所有的捐髓者及建檔者，有您們的大愛共伴、才能希望相「髓」！