　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華郵政第1季發行郵票計畫出爐　「3款新郵票品」值得收！

▲▼澎湖南方四島國家公園郵票。（圖／中華郵政提供）

▲澎湖南方四島國家公園郵票。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

2021年到來！中華郵政也公告第1季發行3種新郵票品，名稱分別為：澎湖南方四島國家公園郵票、寶島風情郵票－高雄市及馬雅各逝世百週年紀念郵票。上述郵票預定將於1月20日、2月4日、3月5日對外發行。

澎湖南方四島國家公園郵票為特種郵票，預定1月20日發行。中華郵政表示，為介紹澎湖南方四島國家公園之美，特以西吉嶼－藍洞、東吉嶼－海中薰衣草森林、西嶼坪嶼－玄武岩柱與海蝕平台及東嶼坪嶼－梯田式菜宅為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元、8元、9元及15元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼寶島風情郵票-高雄市。（圖／中華郵政提供）

▲寶島風情郵票-高雄市。（圖／中華郵政提供）

寶島風情郵票－高雄市同樣也為特種郵票，預定2月4日發行。繼發行「寶島風情」系列郵票後，中華郵政續以衛武營國家藝術文化中心、高雄捷運－光之穹頂、愛河之心及高雄港為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元及15元各2枚。

▲▼馬雅各逝世百週年紀念郵票。（圖／中華郵政提供）

▲馬雅各逝世百週年紀念郵票。（圖／中華郵政提供）

馬雅各逝世百週年紀念郵票則是紀念郵票，預定3月5日發行。中華郵政指出，適逢馬雅各醫生逝世百週年，為緬懷其對台灣的奉獻，特發行郵票1枚，面值28元。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
騎UBike賞雪「拖鞋哥」身分曝！　從台大尬上陽明山
烏魚子放冰箱5年「黑到發綠」竟是極品　真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

產銷履歷、有機農產品標章分不清！一張圖讓你秒懂又安心吃

學測英文考前看這些！補教師提5大重點：新冠肺炎、萊豬多注意

騎UBike賞雪「拖鞋哥」身分曝　期末考壓力大！從台大尬上陽明山

讓客戶收到我們滿滿的祝福　東森購物客服之星陳怡如

合歡山即時影像驚見「超音波」　網友湧一片祝福：恭喜當爸

中華郵政第1季發行郵票計畫出爐　「3款新郵票品」值得收！

極凍寒流「全台冰箱內」　海上雲街再現！下次降雪時間曝光

40歲禿頭男竟劈5女！正宮公開驚奇性能力：絕對不射　嬌羞誇3點

真理大學校長深夜回應「82歲國寶館長非教職員」　封館換鎖原因曝

富王鴨肉「神隱7日」今出面道歉　毛齊老闆起底！友人曝：絕對誠意

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

直擊！熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪　兩腳踩地緩緩嚕過濕滑雪地

江蕙錄製語音相挺許富凱，預告2月會現身小巨蛋

台中五寶爸二度放鳥新老闆！　至今未去上班…LINE對話曝光

2000公尺「太平山莊」21:00降雪 白茫茫一片！民眾追雪成功超興奮

宜蘭思源啞口下雪了！深夜白點狂降　追雪民眾嗨翻「現在還在下」

產銷履歷、有機農產品標章分不清！一張圖讓你秒懂又安心吃

學測英文考前看這些！補教師提5大重點：新冠肺炎、萊豬多注意

騎UBike賞雪「拖鞋哥」身分曝　期末考壓力大！從台大尬上陽明山

讓客戶收到我們滿滿的祝福　東森購物客服之星陳怡如

合歡山即時影像驚見「超音波」　網友湧一片祝福：恭喜當爸

中華郵政第1季發行郵票計畫出爐　「3款新郵票品」值得收！

極凍寒流「全台冰箱內」　海上雲街再現！下次降雪時間曝光

40歲禿頭男竟劈5女！正宮公開驚奇性能力：絕對不射　嬌羞誇3點

真理大學校長深夜回應「82歲國寶館長非教職員」　封館換鎖原因曝

富王鴨肉「神隱7日」今出面道歉　毛齊老闆起底！友人曝：絕對誠意

日本新增確診7883例78死雙創新高！關西3府縣擬跟進緊急事態

陳庭妮、大霈穿LV老花短裙曬美腿　曝「寒流耍辣」秘訣：腳底塞暖暖包

快訊／低溫強襲！雲林斗六1男疑猝死　明顯死亡已來不及送醫

揭秘「阿里山第三觀景台」！搭百年森鐵穿梭雲霧之間

VICTON許燦《蒙面歌王》騙倒評審！當眾「解皮帶熱舞」意外發生

PGO全新綠牌電動機車下週亮相！少了三角錐車頭更有「二輪味」

感冒別吃5類食物！醫叮嚀「惡化病情」濃痰咳不出：牛奶也不行

產銷履歷、有機農產品標章分不清！一張圖讓你秒懂又安心吃

學測英文考前看這些！補教師提5大重點：新冠肺炎、萊豬多注意

冷死人！不堪寒夜8°C↓急凍　60歲男暴斃板橋體育館男廁內

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

生活熱門新聞

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

40歲軟飯男竟劈腿5女！正宮公開他驚人性能力

全台寒流至少43人猝死　16歲少年離世

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

富王鴨肉今10點出面道歉！王老闆身份被起底

運動服正妹捷運跪求乾爹！身份曝光了

反串富王粉專玩出火　店家不排除提告

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

寒流才剛開始！氣象局：再凍5天

阿公怕孫女冷到！急幫請假罵「怎麼當媽」

合歡山即時影像驚見「超音波」　網友一片祝福

更多熱門

相關新聞

郵政物流園區今年底將陸續完工啟用

郵政物流園區今年底將陸續完工啟用

交通部長林佳龍今（8）日上午赴郵政物流園區現地視察工程進行情形，中華郵政表示，郵政物流園區建置計畫（機場捷運A7站）各棟建物皆如期開展，各棟建物將於110年底陸續完工後啟用，全區預計於114年起啟用營運，總金額新台幣283.5億元。

全台320家郵局設EZPost自印託運單

全台320家郵局設EZPost自印託運單

中華郵政助小農！開賣產地直送番茄

中華郵政助小農！開賣產地直送番茄

學生限定！寄寒假包裹最便宜70元

學生限定！寄寒假包裹最便宜70元

郵局明起暫停收寄發往英國各類航空郵件

郵局明起暫停收寄發往英國各類航空郵件

關鍵字：

中華郵政郵票郵票發行計畫集郵集郵迷

讀者迴響

熱門新聞

追劇到一半…人妻驚覺「他打呼聲消失」狂搖叫不醒　送醫哭了

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

快訊／倫敦進入「重大事故狀態」！

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

快訊／全台急凍！彰化1男猝死

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

明明帶貓出門變羊駝　網：怎有脖

4男全是菲空姐閨蜜　出遊照曝

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

首創台灣直播平台　黃立成裸退驚人價碼爽入袋

40歲軟飯男竟劈腿5女！正宮公開他驚人性能力

更多

最夯影音

更多
施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了
采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面