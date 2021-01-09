中華郵政第1季發行郵票計畫出爐　「3款新郵票品」值得收！

▲澎湖南方四島國家公園郵票。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

2021年到來！中華郵政也公告第1季發行3種新郵票品，名稱分別為：澎湖南方四島國家公園郵票、寶島風情郵票－高雄市及馬雅各逝世百週年紀念郵票。上述郵票預定將於1月20日、2月4日、3月5日對外發行。

澎湖南方四島國家公園郵票為特種郵票，預定1月20日發行。中華郵政表示，為介紹澎湖南方四島國家公園之美，特以西吉嶼－藍洞、東吉嶼－海中薰衣草森林、西嶼坪嶼－玄武岩柱與海蝕平台及東嶼坪嶼－梯田式菜宅為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元、8元、9元及15元。

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▲寶島風情郵票-高雄市。（圖／中華郵政提供）

寶島風情郵票－高雄市同樣也為特種郵票，預定2月4日發行。繼發行「寶島風情」系列郵票後，中華郵政續以衛武營國家藝術文化中心、高雄捷運－光之穹頂、愛河之心及高雄港為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元及15元各2枚。

▲馬雅各逝世百週年紀念郵票。（圖／中華郵政提供）

馬雅各逝世百週年紀念郵票則是紀念郵票，預定3月5日發行。中華郵政指出，適逢馬雅各醫生逝世百週年，為緬懷其對台灣的奉獻，特發行郵票1枚，面值28元。

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