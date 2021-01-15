看見黑暗／眼睛只能感應「微弱光源」　他最大心願是「看見」爸媽

記者魏有德／北京報導

「請把雙手搭在我的肩膀上，別緊張，跟我來。」來自大陸遼寧的周昊雨患有先天性視網膜色素病變，只有微弱的光感，不過，在黑暗的環境中，他卻比一般人「看」得更清楚，能準確地將客人帶到座位上，保證大家不會撞到桌椅，再加上帥氣陽光的外型和聲樂、鋼琴基礎，成為北京木馬童話黑暗餐廳裡的金牌服務員。

▲北京木馬童話黑暗餐廳的視障服務員周昊雨。（圖／記者魏有德攝）

濃眉大眼的周昊雨，臉上總是掛著笑容，開朗的個性和幽默的談吐，使得在黑暗餐廳用餐的客人，以為他就像正常人一樣，甚至認為他是戴著夜視鏡，才能在一片漆黑的環境裡來去自如。等到客人用餐完畢，出來發現原來周昊雨是視障者，唯一的反應就是，「驚呆了！」

從小到大，周昊雨視力最好的時候只有0.01，他的父母親也曾經帶他四處求醫，直到某天，一位醫生語重心長地告訴他，「孩子，甭喬了，這些錢，留著在北京旅遊吧，現在暫時沒有特別有效的方法。」一般人聽到這個消息，或許會感覺到很痛苦，他卻只覺得很正常，「結果都一樣嘛，好像沒有任何的改變。」

不過，雙眼無法視物對周昊雨的求學生涯，仍帶來不少麻煩。令他印象最深刻的便是學習古文的那段日子，「盲文是雙拼式的文字，一個聲母加一個韻母，但古文同音不同字有好多意思，對我們來說，就是所有的字都長一個樣，只好從網路上下載播音員（主播）朗讀的聲音，跟著他唸，什麼余憶童稚時.....我就摸著盲文跟他一起唸。」

▲周昊雨即興演奏鋼琴，悠揚琴聲讓客人印象深刻。（圖／記者魏有德攝）

周昊雨大一便在木馬餐廳實習，至今已經有7年，純熟的鋼琴彈奏和聲樂基礎，是他在工作上，與客人互動的另一項法寶。為了讓彈琴的技術更精進，他在學習每首曲子的時候，除了聽老師上課的示範，還會去網路上搜索大師的演奏影片，「大家可能花一分鐘能解決的問題，我可能得花20分鐘或是半小時。」

憑藉這份上進心和努力練習，周昊雨的多才多藝，替黑暗餐廳在最艱難的時期，打開了另一扇窗。他選擇在抖音上展現自己的才華，「新冠肺炎疫情爆發後，大家都出不去了，店裡該如何引流，怎麼讓自己活下去，當時的想法是，現在線下不行，我們就搞搞線上。」

▲周昊雨在黑暗餐廳負責帶位，比正常人都能「看」得清楚。（圖／記者魏有德攝）

當記者問起，「如果某天你的雙眼能重見光明，最想看到什麼？」周昊雨靦腆的笑了一下，「我的第一眼，就是想回家，看看我的爸爸媽媽，看看我的親人，還有小夥伴都長什麼樣。」

對於外界的刻板印象，周昊雨認為，「像我們這種身障人士的群體，在社會上應該有更多話語權，讓大家多了解，我們不是像外界看到的這種慘樣，我們也有自食其力、自強不息的一面。」

▲周昊雨在抖音上展現自己聲樂及彈琴的長才，希望能替餐廳吸引到更多客人。（圖／翻攝抖音周昊雨哥歌）

在木馬童話黑暗餐廳裡，周昊雨擁有和他一樣的小夥伴，一份能和普通人一樣的工作。對他而言，客人除了感受美味的餐點，從悠揚琴聲帶來的心靈療癒中，感受到餐廳的溫度，同時讓外界了解這群身心障礙者的文化，他開玩笑地說，「這都是不用消費就能得到的附加價值。」