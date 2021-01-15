　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

看見黑暗／眼睛只能感應「微弱光源」　他最大心願是「看見」爸媽

記者魏有德／北京報導

「請把雙手搭在我的肩膀上，別緊張，跟我來。」來自大陸遼寧的周昊雨患有先天性視網膜色素病變，只有微弱的光感，不過，在黑暗的環境中，他卻比一般人「看」得更清楚，能準確地將客人帶到座位上，保證大家不會撞到桌椅，再加上帥氣陽光的外型和聲樂、鋼琴基礎，成為北京木馬童話黑暗餐廳裡的金牌服務員。

▲北京木馬童話黑暗餐廳的視障服務員周昊雨。（圖／記者魏有德攝）

▲北京木馬童話黑暗餐廳的視障服務員周昊雨。（圖／記者魏有德攝）

濃眉大眼的周昊雨，臉上總是掛著笑容，開朗的個性和幽默的談吐，使得在黑暗餐廳用餐的客人，以為他就像正常人一樣，甚至認為他是戴著夜視鏡，才能在一片漆黑的環境裡來去自如。等到客人用餐完畢，出來發現原來周昊雨是視障者，唯一的反應就是，「驚呆了！」

從小到大，周昊雨視力最好的時候只有0.01，他的父母親也曾經帶他四處求醫，直到某天，一位醫生語重心長地告訴他，「孩子，甭喬了，這些錢，留著在北京旅遊吧，現在暫時沒有特別有效的方法。」一般人聽到這個消息，或許會感覺到很痛苦，他卻只覺得很正常，「結果都一樣嘛，好像沒有任何的改變。」

不過，雙眼無法視物對周昊雨的求學生涯，仍帶來不少麻煩。令他印象最深刻的便是學習古文的那段日子，「盲文是雙拼式的文字，一個聲母加一個韻母，但古文同音不同字有好多意思，對我們來說，就是所有的字都長一個樣，只好從網路上下載播音員（主播）朗讀的聲音，跟著他唸，什麼余憶童稚時.....我就摸著盲文跟他一起唸。」

▲周昊雨即興演奏鋼琴，悠揚琴聲讓客人印象深刻。（圖／記者魏有德攝）

▲周昊雨即興演奏鋼琴，悠揚琴聲讓客人印象深刻。（圖／記者魏有德攝）

周昊雨大一便在木馬餐廳實習，至今已經有7年，純熟的鋼琴彈奏和聲樂基礎，是他在工作上，與客人互動的另一項法寶。為了讓彈琴的技術更精進，他在學習每首曲子的時候，除了聽老師上課的示範，還會去網路上搜索大師的演奏影片，「大家可能花一分鐘能解決的問題，我可能得花20分鐘或是半小時。」

憑藉這份上進心和努力練習，周昊雨的多才多藝，替黑暗餐廳在最艱難的時期，打開了另一扇窗。他選擇在抖音上展現自己的才華，「新冠肺炎疫情爆發後，大家都出不去了，店裡該如何引流，怎麼讓自己活下去，當時的想法是，現在線下不行，我們就搞搞線上。」

▲黑暗餐廳裡伸手不見五指，需要服務員領頭帶位。（圖／記者魏有德攝）

▲周昊雨在黑暗餐廳負責帶位，比正常人都能「看」得清楚。（圖／記者魏有德攝）

當記者問起，「如果某天你的雙眼能重見光明，最想看到什麼？」周昊雨靦腆的笑了一下，「我的第一眼，就是想回家，看看我的爸爸媽媽，看看我的親人，還有小夥伴都長什麼樣。」

對於外界的刻板印象，周昊雨認為，「像我們這種身障人士的群體，在社會上應該有更多話語權，讓大家多了解，我們不是像外界看到的這種慘樣，我們也有自食其力、自強不息的一面。」

▲周昊雨在抖音上展現自己聲樂及彈琴的長才，希望能替餐廳吸引到更多客人。（圖／記者魏有德攝）

▲周昊雨在抖音上展現自己聲樂及彈琴的長才，希望能替餐廳吸引到更多客人。（圖／翻攝抖音周昊雨哥歌）

在木馬童話黑暗餐廳裡，周昊雨擁有和他一樣的小夥伴，一份能和普通人一樣的工作。對他而言，客人除了感受美味的餐點，從悠揚琴聲帶來的心靈療癒中，感受到餐廳的溫度，同時讓外界了解這群身心障礙者的文化，他開玩笑地說，「這都是不用消費就能得到的附加價值。」

ET快訊
快訊／高雄惡火「1歲女嬰」宣告不治！屋內4人身亡
王浩宇罷免案投票　現場排隊情況曝光
快訊／吊橋下驚見屍體！　雨衣遮蓋露出一雙腿
母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：根本沒借過
花百萬娶老婆！洞房見大腿有名字刺青　一問崩潰：噁心
全台6飯店「住1晚送1晚」！　還能爽泡溫泉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

無症狀者釀32人感染　吉林省一口氣問責9官員

虧80億後！王思聰與父親合組公司　陸網：終於回萬達上班了

河北破600確診「劃地急造隔離屋」　石家莊居家隔離延長！

陸日增本土確診115例　吉林爆「1傳13」無症狀超級傳播者

直擊河北內部封鎖實況！　　每500公尺設檢查口、天津物價上漲

現場畫面曝光！河北疫情再爆　急建3千組合屋「集中隔離」

花百萬娶老婆！洞房見大腿有名字刺青…一問竟是「前男友的名字」

同學遭性騷出手相救　他打斷犯嫌鼻樑反遭學校建議退學

入境「先關28天」！北京防疫措施再升級　實施辦法曝光

吃喜酒走錯場…男子霸氣掏錢「全結了」！新郎見監視器嚇壞尋人

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

兒勸媽學投資！意外發現佛系帳戶 她「13張台積電放到0成本」超衝擊

烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

周杰倫豪送《頭文字D》AE86！　王俊凱爽到手抖：以後的豆腐我來守護

鬼鬼忙1年不發年終：今年努力補上！　有看《未來媽媽》？自CUE看禾浩辰「這部戲」

無症狀者釀32人感染　吉林省一口氣問責9官員

虧80億後！王思聰與父親合組公司　陸網：終於回萬達上班了

河北破600確診「劃地急造隔離屋」　石家莊居家隔離延長！

陸日增本土確診115例　吉林爆「1傳13」無症狀超級傳播者

直擊河北內部封鎖實況！　　每500公尺設檢查口、天津物價上漲

現場畫面曝光！河北疫情再爆　急建3千組合屋「集中隔離」

花百萬娶老婆！洞房見大腿有名字刺青…一問竟是「前男友的名字」

同學遭性騷出手相救　他打斷犯嫌鼻樑反遭學校建議退學

入境「先關28天」！北京防疫措施再升級　實施辦法曝光

吃喜酒走錯場…男子霸氣掏錢「全結了」！新郎見監視器嚇壞尋人

共機擾台廣播互嗆　不明聲源怒飆「閉上你的臭嘴巴」

鄧福如嚇到急錄影！　台北西南方天空「有火焰狀物體」

無症狀者釀32人感染　吉林省一口氣問責9官員

蟑螂合唱團「歌壇消失16年」宣告復出　「開餐廳慘倒閉」現況曝光

快訊／高雄鳳山惡火！「1歲女嬰」宣告不治…屋內4人全葬身火窟

屁孩吃火鍋大吵大鬧！他不爽報復喊「1句話」　哭聲迴盪整間店

繼世界最可怕6件事！名醫認證「6點更恐怖」： 給求生慾望的人

CES展車用電子亮點／1顆旋鈕調全車設定、最佳化手機無線充電登場

LIFE・經典／往天空延伸的大樹建築　台南市立圖書館總館呈現在地美

台中百人青諮會提案51件參採8成　盧秀燕：每個意見都寶貴

大陸熱門新聞

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

花百萬娶老婆！洞房見大腿刺青綠爆

吃喜酒走錯場…男子霸氣掏錢全結了

藏族陽光男孩抽煙！　「不煙不酒」人設崩塌150萬粉哭了

包皮過長動切除手術！他術後剩4公分

現場畫面曝光！河北急建3千組合屋集中隔離

同學遭性騷　他出手相救遭學校建議退學

天津3款雪糕驗出新冠病毒！已售出2747箱

入境先關28天！北京防疫措施再升級

16歲普妹變人造人　自爆悲慘後遺症

房仲殺客戶搶錢　屍體用水泥埋牆

2任男友接連離奇死亡！「剋夫」真相竟是閨蜜陰謀

直擊河北內部封鎖實況！　村長爆氣：你不怕死

史上唯一女狀元…成名後慘淪行屍走肉

更多熱門

相關新聞

蔡英文視訊克拉芙特 國台辦：倚美謀獨自取其辱，必遭嚴懲

蔡英文視訊克拉芙特 國台辦：倚美謀獨自取其辱，必遭嚴懲

美駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）取消訪台行程，改以視訊與總統採英文對談。對此，大陸國台辦今（14）日發出聲明表示，堅決反對台美圖謀借官方往來挑戰一個中國原則的行徑，「正告民進黨當局立即停止任何形式的與美勾連，倚美謀獨只會自取其辱，必遭嚴懲。」

台商籲接種疫苗後可享「隔離泡泡」 國台辦：仍需採取同樣防控措施

台商籲接種疫苗後可享「隔離泡泡」 國台辦：仍需採取同樣防控措施

陸辦台灣光復主題展　邀台人線上看

陸辦台灣光復主題展　邀台人線上看

超狂防疫！　石家莊「大轉移2萬村民」

超狂防疫！　石家莊「大轉移2萬村民」

新版護照放大「TAIWAN」字樣 國台辦：謀獨小伎倆不會得逞

新版護照放大「TAIWAN」字樣 國台辦：謀獨小伎倆不會得逞

關鍵字：

看見黑暗北京木馬餐廳黑暗餐廳視障身心障礙特派現場

讀者迴響

熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

只買2檔ETF！台大40K男2年賺760萬

小白被餵只給看半臉！網見牠笑歪

極品台男求復合　女友爆發4句神反擊

有人公園遛獅子！飼主無奈喊冤望

余苑綺少外食不碰油炸罹癌1關鍵

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

孫協志《叱咤風雲》畫面全刪光！

快訊／陳水扁母親陳李慎病逝　享壽94歲

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

高雄最轟動「韓八火烤兩吃」開了！

車主會去好市多換輪胎嗎？內行人曝真相

更多

最夯影音

更多
周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑
《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面