揪網幫UNIQLO補血！1歲戴口罩「悶死誰負責」爭議延燒　作家怒發聲

記者黃可昀／綜合報導

台南13日發生「嬰兒戴口罩」爭議，一名媽媽帶1歲小孩到UNIQLO逛街，被店員要求必須戴上口罩，事後親友團竟然到Google評論洗1星負評「小朋友悶死誰負責？」針對此事，作家柳喪彪跳出來替店家說話，怒譙「廢話當然是你這個做爸媽的負責啊！你是把孩子當成玩偶嗎？丟在一邊不用隨時看隨時顧嗎？」

▲台南永大路UNIQLO。（圖／Google Maps）



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回顧事件來龍去脈，台南這位媽媽被UNIQLO店員要求幫1歲孩子戴口罩時，她以「1歲小孩根本戴不住」的原因拒絕，結果對方回應，這是公司規定，沒戴口罩沒辦法進入賣場，且政府也有明確規定。這位媽媽後來便帶著孩子離去，離開前聽到另一名女服務員對其他客人說，「沒關係，就是有這種客人。」她聽了很不是滋味，覺得自己不被尊重，後續還發動親友團洗1星負評。

▲疑似親友團也來洗負評，反被網友轟爆。（圖／翻攝自Google評論）



作家柳喪彪今天在臉書表示，雖然台灣明理的人還是占多數，但總會有幾個缺乏同理心的人，「覺得世界應該圍繞著他轉，他們通常只會想到自己方不方便，卻不會顧慮自己的方便會不會給他人帶來困擾」，既然1歲嬰兒無法戴口罩，為何還要帶他到公眾場合呢？讓孩子暴露在感染風險下也沒確實做好防護工作，這本來就是爸媽不負責任的行為，還反過來怪店員。

此外，關於「小朋友悶死誰負責？」柳喪彪認為，孩子如果真的發生意外當然是家長要負責，正常戴口罩的情況下不該出現窒息情形，「你這做爸媽的到底是手殘還是腦殘？」若真的犯了如此荒謬的錯誤，也沒有理由牽拖店員或其他人。

網友回應，「尤其最近那麼危險，還讓自己小孩暴露在危險之中也是有點失職了」、「只能說疫情當前，商家從嚴也是可以理解的」、「就算小孩真的不宜戴口罩，那一歲小孩有什麼理由非去uniqlo不可」、「戴不住口罩，那就少去公共場所！不需要造成別人的困擾。」