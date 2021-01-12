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2天賣11萬片！網購暖暖包夯到大缺貨　400片要價萬元照樣被搶光

▲▼ 暖暖包。（圖／記者施怡妏攝）

▲寒流來襲，10度以下低溫讓人冷到受不了，在藥妝、超商及網購等通路皆掀起暖暖包搶購熱潮。（圖／記者施怡妏攝）

記者洪菱鞠／台北報導

連續三波寒流來襲，低溫下探10度以下，冷到只剩個位數，不管在戶外或家裡，讓許多人直呼冷到受不了，想求助暖暖包讓自己暖起來，不料有民眾抱怨跑了10間藥局都買不到，而現在就算到網購平台也搶不到，因為暖暖包買氣暴夯，不僅兩天內最多賣逾11萬片，不論品牌大小，各家廠商幾乎是大缺貨，另有業者觀察到150項暖冬家電也熱賣到全數熱銷一空。

寒流接連報到，保暖用品需求大增，東森購物表示，圍巾、披肩、毛帽等保暖配件、電暖爐以及暖暖包等隨身小物，買氣大爆棚，尤其，電暖爐業績較去年暴增10倍，成長幅度最高，上周末全台低溫，兩天更狂賣超過2,000台，以「Northern北方陶瓷電暖器」最受歡迎。

東森購物進一步統計，截至1月11日為止，已有超過150項暖冬家電商品全數熱銷一空，至於「暖冬小物」方面，已有2款電熱敷毯、2款遠紅外線毯、6款冷熱敷墊、6款冷熱水袋，以及超過40款暖暖包，總計多達55款商品全數完銷。其中，暖暖包銷量較上月同期成長逾10倍，熱門品牌包括Sunlus三樂事、日本小林製藥，天冷掀起搶買熱潮，就算是40組共400片售價10,260元照樣賣光，目前各家廠商呈現大缺貨狀態。

網購暖暖包大缺貨（圖／東森購物提供）

網購暖暖包大缺貨（圖／東森購物提供）

▲東森購物站上暖暖包目前已呈銷售一空，就連400片要價10,260元都被搶光。（圖／東森購物提供）

PChome 24h購物也觀察到，站上暖暖包在1/1～1/11期間銷量對比去年同期成長逾5倍，最高紀錄兩日內銷售超過11萬片，民眾瘋搶買氣熱絡。從採購趨勢來看，日本知名品牌小白兔、三樂事等蓄熱效果佳、時間長，最受消費者歡迎，目前已搶購一空，大部分都無法再下單，站上將持續進貨、補貨。

網購暖暖包大缺貨（圖／翻攝自momo購物網）

▲在momo購物網也一樣買不到暖暖包。（圖／翻攝自momo購物網）

其他網購平台如momo購物網也賣到「售完補貨中」，博客來近日關於暖暖包的買氣同樣持續上揚中，11日更有多款商品皆銷售一空，甚至登上網站熱搜關鍵字第一名，目前剩小白兔鞋墊型暖暖包還有貨量可搶。而近期暖暖包賣到大缺貨，業者推估也與民眾上山賞雪有關，僅管隨身暖手寶銷售不俗，也能帶來即時保暖效果，但要充電加上天冷耗電快，因此更傾向使用暖暖包，可長時間蓄熱保暖。

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