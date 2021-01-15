LIVE／關島返台檢疫男猝死！採檢送驗　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

國內今(15日)新增1例境外移入新冠肺炎確定病例，中央流行疫情指揮中心將於下午2時召開臨時記者會，發言人莊人祥說明病例情況與後續防治作為。另外，關島人道包機有一名居家檢疫者昨日被發現猝死家中，目前死因未明，預料記者會也將針對此事進一步回應。

華航人道包機11日從關島載運國人及有醫療需求的關島居民共47人，乘客上機前都需持有陰性報告，其中有5位是需要就醫的關島病患及4位陪病家屬，而一般旅客通關則比照正常入境程序，沒症狀就送居家檢疫，若入境前14天有症狀會安排採檢並後送檢疫所。不過，昨晚傳出搭乘這趟包機的一名73歲周姓男子在新北市住處猝死，待醫護人員確認有無感染新冠肺炎後，才會相驗釐清死因。

指揮中心統計，國內目前累積843例確診，分別為746例境外移入，58例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、731人解除隔離、其餘住院隔離中。

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者屠惠剛攝）

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。