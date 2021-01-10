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全聯也跟上！水果區驚見「珍妮佛羅培茲」　網嗨翻：我也為此而來

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲全聯驚見「珍妮佛羅培茲」。（圖／翻攝自Facbook／我愛全聯-好物老實説）

記者施怡妏／綜合報導

美國流行天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）接下遊戲廠商的代言，拍攝一系列廣告，在網路上引起許多人討論，其中一句台詞「哇！珍妮佛羅培茲！」超級洗腦，被許多網友拿來惡搞，沒想到全聯也跟上這股潮流，將賣場中的水梨價格卡上寫下「雪梨，哇珍妮佛羅培茲」，笑翻許多網友。

一名網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文，日前到全聯逛街，在水果區意外發現，水梨的價格卡上竟然寫著「雪梨，哇珍妮佛羅培茲」，讓他又驚又喜，也忍不住笑了。貼文曝光後，引起許多網友回應，「這照片有聲音」、「廣告已經非常洗腦了」、「要先攻擊村莊才可以買」、「鳳梨旁邊應該要寫，我也為此而來」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲全聯也跟上時事潮流。（圖／翻攝自Dcard）

也有人在「Dcard」上發文，「酷欸，這到底是什麼商品」，看到價格卡後笑歪，「你剛剛攻擊我的錢包」、「雪莉，請支援收銀」、「全聯真是太有才了，促銷手法創意無限」、「看的我都想去全聯打工了」。留言區也出現前全聯工讀生回應，「那個價格卡都是公司上面更改、設計，新的檔期出來，全聯超市的員工只負責印出來然後更換」。

珍妮佛羅培茲接下遊戲廠商的代言，在廣告中突然出現在超市，對著收銀員問：「雪莉？」見到大明星的雪莉，驚訝地說出經典台詞：「哇！珍妮佛羅培茲！」

 下一秒，珍妮佛羅培茲質問：「妳剛剛攻擊了我的村莊？」雪莉則傻眼回答：「呃，應該是吧。妳大老遠跑來這裡，就因為我攻擊妳的村莊？」無厘頭的內容，加上10月底開始中文配音版廣告上線後，經過兩個月的洗版，成為如今最夯迷因。

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