全聯點數破1萬5！常客苦惱「怎麼用划算」　內行教戰：別全抵光

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

為了推廣行動支付PX Pay，全聯今年起取消「報電話」累積福利點制度，起初反彈聲浪不小，但許多常客漸漸習慣了，甚至已累積破萬點數，就有人求問該如何妥善運用，引起一番熱論。

從2019年開始，全聯推出行動支付PX Pay後，就不斷祭出相關優惠，吸引消費者加入會員，同時也與各家銀行合作，綁卡消費除了贈送福利點數，還有刷卡金回饋。一名網友下載後，至今已累績1萬5075點，不禁好奇問「點數要怎麼用比較划算？」

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▲累積破萬點數。（圖／翻攝自臉書／全聯消費經驗老實說）

他在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文後，釣出不少熱心常客回應，「直接當現金用，或是扣結帳金額零頭，每檔都會有扣10點買一送一，也很划算」、「直接買東西啊～記得留1元現金付款，發票才能對獎」、「買一送一的時候扣10點用吧」、「砍零頭最好！因為全聯給點以百為基準」、「可以現金折抵，也可以換購商品」、「留著，等有活動才有得用，現在點數不好集」。

自從取消「報電話」後，PX Pay會員數激增，平均一週有70至80萬人加入，目前APP下載數量達到800多萬，會員數則超有700多萬。值得一提的是，福利點數是能轉移的，所以一家人還是能共同集點，亦能把點數贈送給其他親友。