影／曾被建議別管台鐵！林佳龍細數改革：開始走出谷底

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上任屆滿兩週年！交通部長林佳龍14日接受ETtoday《雲端最前線》節目專訪，暢談各項政策推動理念及成果。對於台鐵改革，林佳龍坦言，先前很多單位、當過交通部長的人都建議「不要去管台鐵」，因為一但管了，責任會越大，「可是我覺得我們都是同一個團隊，我們一步一步帶它」，當台鐵做得不好給予批評，反之當台鐵有改善，也要請社會大眾不吝給予一點鼓勵。

林佳龍指出，台鐵在發生普悠瑪事故後，引起社會各方關注，士氣也相當低迷，而自己上任交通部長後，當然該做的體檢，以及144項改革項目都持續列管、推動。他進一步分析，台鐵是比較封閉的系統、百年老店，一直以來習慣用它的方法做事，像是組織架構分為運、工、機、電，各自獨立，橫向聯繫就比較少。

林佳龍進一步舉例，過去台鐵賣票比較沒效率，現在使用新的第四代票務系統，台鐵在訂票上就比高鐵或其他交通運輸更方便；此外，花東票券也改採實名制，打造服務業更友善、以人為本的環境。

林佳龍並強調，很多人質疑台鐵好像常出事情，為什麼還做相關的設計美學？事實上，台鐵一天60幾萬人次搭乘，高鐵可能只有15、16萬人次；且台鐵車種多、各種地方都很複雜，看到鐵軌出事情就要趕快去檢視、制度性解決，看到邊坡出狀況，也是問題一發生就系統性解決，「我是穿著衣服改衣服」。

「經過這兩年，台鐵開始從谷底走出來」林佳龍緩緩地說，不管是系統整合、組織改造，以及列車設備更新、人力增加及培訓，還有營運包含票務、資產副業經營等，這些都需要時間，「確實台鐵的誤點率有降低，整個績效是有增加的」。

▼林佳龍積極進行台鐵相關改革。（圖／交通部提供）



針對近期斷軌、邊坡坍方問題，林佳龍指出，台鐵比較缺少資訊系統方面，所以像是軌道明明已經裂縫，先前也沒有標準作業程序，在一天內把它更新、抽換新軌，只用魚尾鈑固定，下面的人可能也就沒往上報、雙重確認，「那這時可能一人疏忽了，問題就拖3個月」，車子一直經過，就容易出事情。

林佳龍進一步說，邊坡有相關監控，但僅有火車鐵道旁邊20米屬於管轄範圍，「可是那個山坡可能離它90公尺，高度是有問題的，可能會走山啊！」反觀公路系統的公路總局、高公局就很有經驗，會全面納入，不會見樹不見林，「可是台鐵因為很封閉，我們要將它帶出來，也要監督、鼓勵它」。

回顧兩年來與台鐵走過的路，林佳龍笑說，先前很多單位、包含當過交通部長的人都建議「不要去管台鐵」，因為一但管了，責任會越大，「可是我覺得我們都是同一個團隊，我們一步一步帶它」；當台鐵做得不好時，要給予批評，反之台鐵有改善時，也請社會大眾不吝給予一點鼓勵。

另一方面，農曆春節將至，民眾返鄉潮讓防疫旅館需求爆量，交通部日前則喊出增1萬房目標。對此，林佳龍強調「有信心能達成」，原有1萬6000間防疫旅館、一間補助800元，如今遇上高峰期，可能有高達3萬人需求，尤其是春節前一周；而在1月底前，大概能增量至2.1萬間房間。

林佳龍也說，檢疫所釋放大約3千間房間，另外交通部也與相關旅館進行「短租」，因為若有人入住才補助，「那他沒人住的時候怎麼辦？」因此乾脆在這個月進行短租，讓旅館有基本收入；再者，也能讓返國的人在家居家檢疫、家人去住旅館，也是解決方法之一。

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