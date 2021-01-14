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因應秋冬防疫及春節疏運　桃園機場加強入境旅客活動區域防疫措施

▲▼春節,防疫,桃園機場,旅客。（圖／桃園機場提供）

▲桃園國際機場為更為加強防疫，於110年1月13日起特劃定「入境旅客活動區域」，加強管理。（圖／桃園國際機場提供，下同）

圖、文／桃園國際機場提供

桃園國際機場為邊境管制重要場域，桃園機場公司各項措施均依疫情指揮中心規定執行。為更為加強防疫，於110年1月13日起，特劃定「入境旅客活動區域」，規劃原則為入境旅客僅限於入境大廳1樓平面層範圍內活動，於上開區域周圍設有警示指引告知，加強保全巡查，落實防疫作為，如有未聽勸導之旅客，則將協請航空警察局共同協處。入境活動專區機場公司亦會指派專人加強清潔消毒作業，維護國門防疫安全。

「入境旅客活動區域」內設有入境旅客專屬用餐區提供行動裝置點餐及餐點外送，並由清消人員加強清消作業，另有商品販售，服務方式按防疫指引，提供酒精予旅客進行手部清潔消毒，並要求服務全程中雙方皆配戴口罩。

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▲▼春節,防疫,桃園機場,旅客。（圖／桃園機場提供）

桃園國際機場各項防疫作為皆遵照中央流行疫情指揮中心公佈之規定辦理，對於入境旅客移動範圍會於入境長廊、行李轉盤等入境旅客必經之處，加強各項宣導指引，敬請入境旅客儘速搭乘防疫車隊離開機場，或請接送親友於第一、二航廈入境小客車接送區等候。

▲▼春節,防疫,桃園機場,旅客。（圖／桃園機場提供）

桃園機場入境旅客活動範圍以外之區域，也將加派保全人員巡查，並請餐廳、商店業者提高警覺，如遇有疑似入境旅客，將主動關懷並指引旅客切勿逗留。

https://www.taoyuan-airport.com/main_ch/docdetail.aspx?uid=147&pid=146&docid=39570

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