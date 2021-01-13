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川普敗選後…連2名美國官員取消訪台　黃奎博：不尋常

川普與蔡英文熱線，引發國際關注。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普、總統蔡英文。（圖／達志影像／美聯社）

記者徐政璿／台北報導

川普政府距離卸任剩下7天，美國國務院今（13日）突然宣布，取消所有官員出訪計畫，美國駐聯合國大使克拉芙特訪台喊卡。對此，政大國際事務學院外交政策研究中心主任、國民黨副秘書長黃奎博表示，這是繼環保署長惠勒後，美國第2次臨時取消官員來訪，不太符合外交常理，也不太尋常，但只能交由美方和我國外交部解釋真正原因為何。

美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）原訂13日至15日訪台，由於時值美國政權交接，引發高度爭議。美國環保署署長惠勒（Andrew Wheeler）原訂上月初（12月）訪問台灣，但出發前被《紐約時報》踢爆「來台包機花費過高，及出訪時機不恰當」，去年11月24日決定「延後」訪台行程。

黃奎博表示，雖然克拉芙特等人取消來訪，但仍歡迎美方官員在卸任後，為了促進中華民國與美國的雙邊交流和共同利益，前來訪問。

黃奎博強調，因為我國外交處境艱困，並不像民進黨政府宣傳的那樣，所以「無論是我們的老朋友，或者是願意來認識我們、與我們交流合作的新朋友，朝野原則上都應該歡迎。」

德州州立山姆休士頓大學教授翁履中則表示，克拉芙特訪台其實帶有一些爭議性，不過大方向是對台灣好的，至少美國駐聯合國大使在兩國斷交後可以訪台，而她臨時取消訪問計畫後，在整體過程操作上，包括時機、人選的一些爭議，都將逐漸煙消雲散。

美國國務院週二（12日）宣布取消所有海外出訪行程，包括美國駐聯合國大使原定週三訪台的計畫，以及國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）訪問比利時的行程，都在出訪前夕喊卡。

根據《路透社》報導，在蓬佩奧宣布取消訪問前，盧森堡外交部長艾索柏恩（Jean Asselborn）和歐盟高層先一步拒絕與蓬佩奧見面。

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