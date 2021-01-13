美國務院取消所有出訪計畫！駐聯大使無緣訪台　歐洲爆拒見蓬佩奧

▲美國國務院次卿柯拉克9月時曾搭美國專機低調訪台，是台美斷交後最高層級官員。（圖／外交部提供）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務院美東時間周二（12日）表示，為確保未來8天內能順利完成新舊政府交接，決定取消本周所有官員出訪計畫。其中包括美國駐聯合國大使克拉夫特13日訪台計畫，以及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）出訪比利時布魯塞爾的計畫，全數都已取消。

美國國務院女發言人12日指出，國務院取消所有出訪行動，包括美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）的訪台計畫在內。克拉夫特原訂13日至15日出訪台灣，成為蓬佩奧宣布取消所有美台交流限制後，首位踏上台灣國土的美國高官。

克拉夫特的訪台行程是川普政府抗中的進一步做法，外界一般認為此舉是為在拜登政府上台前，先將美中台關係緊縮，強迫拜登政府也必須對中強硬。台灣外交部長吳釗燮日前對此表示，訪台行程並非倉促決定，呼應蓬佩奧的「深思熟慮後的決定」，並指出台灣方面已經推動許久。中國則嚴詞表示克拉夫特若真的訪台，美方無異於玩火。

蓬佩奧宣布布魯塞爾的出訪行程取消，歐洲方面卻傳來不一樣的聲音。歐洲外交官以及其他熟悉事務的人士指出，盧森堡（Luxembourg）的外交官和其他歐盟官員，早已拒絕與蓬佩奧會面。