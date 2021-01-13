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CNN：消息估「至少20名」共和黨眾議員挺彈劾川普　揭麥康諾立場

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普爭議4年，卸任前不到10天再迎第二波彈劾攻勢。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國民主黨眾議員周二（12日）提出彈劾川普決議案，據美媒報導，多名共和黨人也首度公開表態倒戈，包括重量級的眾議員錢尼（Liz Cheney）等人；消息認為可能多達20多人。即便是參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell），也被傳出對川普煽動國會暴亂一事和後續反應感到「非常厭惡」。

▲▼美國共和黨眾議員錢尼（Liz Cheney）。（圖／達志影像／美聯社)

▲美國共和黨眾議員錢尼支持彈劾川普。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外電報導，懷俄明州眾議員錢尼在眾院共和黨議員中，排序第三順位的領袖，她以如此重量的身分在12日發表聲明，確定會在彈劾案決議中投下贊成票。她說川普「召喚這些暴徒、集結這些暴徒，然後點燃了攻擊的火焰。」

聲明中接著寫道，「從來沒有任何背叛，能比得過一個美國總統背棄他的辦公室和他對憲法的誓言。」

緊接著表態贊成彈劾的共和黨眾議員，為紐約的卡特科（John Katko）。第三為宣布表態贊成則是伊利諾州眾議員季辛傑（Adam Kinzinger），他在推特的聲明中寫道，「在我心裡毫無疑問的，美國總統打破了他的誓言，還煽動了一場暴亂。他濫用他的行政權的職位，去攻擊立法權。」美國行政、立法與司法三權分立，任何權利的逾越都是頭等大事。

報導指出白宮官員預期至少有20個眾議院共和黨員，會在周三（13日）決議案表決時，投下贊成彈劾票，但這數字目前只是概估，沒有實質根據。

▲▼參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼參議院共和黨領袖麥康諾對國會暴亂，及川普的後續反應感到厭惡。（上圖／達志影像／美聯社／下圖／路透）

▲▼美國國會議員準備認證大選最終結果，川粉衝入國會大廈內。（圖／路透）

由民主黨掌控的眾議院，對川普的彈劾決議通過較為容易，但來到具有否決權，而且現在仍由共和黨主導的參議院就另當別論了。此前民主黨因「通俄門」對川普的第一次彈劾，便在參議院被擋下。

因此參議院多數黨領袖麥康諾的意見是一個重要風向，2名消息人士透露，麥康諾對於上周國會山莊暴亂事件後，川普的所做所為感到厭惡。麥康諾妻子、運輸部長趙小蘭在上周三（7日）宣布請辭，成為第一位與川普割席的部長級人物，麥康諾與川普則是當天至今都沒有說過半句話。

目前各聯邦執法機構正就國會山莊暴亂事件，向兩黨眾議員進行簡報，指出當時的情況或許比所有人能想像的還要更糟。

眾議院將在13日進行表決，若通過後將交由參議院進行表決，屆時川普的任期只剩下不到7天。

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