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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再增1職員確診！　我國駐英代表處累計3人感染新冠肺炎

▲外交部。（圖／ETtoday資料照）

▲外交部。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

為防堵新冠肺炎變種病毒擴散，英國倫敦實施最嚴格的「第4級防疫警戒」，但目前疫情仍嚴峻。外交部12日晚間透露，我國駐英國代表處10日新增1名職員職員確診，該員已自上月24日起即休假並居家隔離，未與其他駐處同仁接觸。另外，這也是駐英代表處確診的第3人。

外交部指出，近幾個月來新冠肺炎肺炎變種病毒使得英國的疫情更加嚴重，駐英代表處已持續加強落實遠距及分流辦公措施，包括請同仁每日定時回報健康狀況、避免非公務必要的2人以上會議、強化館舍清潔消毒及遠距上班設備等；駐處在領務服務方面，除持續實施預約制申辦的作法外，也鼓勵民眾盡量改以郵寄方式申請辦理領務案件。

外交部強調，將密切關注當地疫情，隨時提供旅英國人急難救助服務，並加強宣導我國中央流行疫情指揮中心的各項防疫措施。

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