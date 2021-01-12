北部醫護染疫「請國人安心」　賴清德：身為醫界一份子感到不捨

▲副總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者邱茀濱／綜合報導

指揮中心今（12）日證實，新增2確診個案分別為一名醫師與一名護理師，也是國內首起醫師染疫事件。行政院長蘇貞昌、總統蔡英文前後在臉書發文向國人喊話，副總統賴清德也指出，身為醫界的一份子，他感到相當不捨，請大家集氣祈禱醫護早日康復。

針對醫護人員因照顧染疫患者而被感染，賴清德感到很遺憾，但他在臉書發文說，指揮中心已迅速完成採檢及疫調，請國人安心。另外，他非常感謝站在防疫第一線的醫護人員，每天在高風險及辛苦的工作環境中，守護國人健康，為國家防疫工作而努力。

賴清德表示，尤其有很多醫護人員都是自願去面對高風險的環境，如負壓隔離病房照顧確診的病患，更有自願到包機值勤的護理師，長時間穿著防護衣，忍受不能飲水、無法上廁所，臉上都是戴著N95口罩的壓痕，令人感佩。

最後，他重申，儘管有遺憾的消息，但全國的醫護夥伴都仍在各個角落堅守崗位，「我要請大家千萬小心，做好每個防護細節，提升醫療防護工作，好好保護自己」，並提醒大家不可鬆懈，請為所有防疫人員加油，也繼續攜手團結抗疫。

▲醫護人員染疫，賴清德感到不捨。（圖／翻攝自賴清德臉書）



總統蔡英文稍少也發文提出「三個一定」要大家遵守，首先是一定不要驚慌，目前疫調、篩檢都持續進行中，暫時沒有發現進一步的案例，該醫院也已經分艙分流控管，確認醫院內部是安全的，不必封院。

其次是，一定要支持醫護人員，特別是防疫最前線的醫護人員，為了照顧病患，必須暴露在風險中。但也正是因為有這些盡心盡力付出的醫護人員，才有台灣今天的生活如常。

蔡英文最後提醒，一定要落實防疫措施，疫情隨時有變化的可能，還是要請大家持續戴好口罩、勤洗手，落實防疫措施，把自己照顧好，就是團結當醫護人員後盾最好的方式。

行政院長蘇貞昌也向國人喊話，在這個艱難的時刻，「請大家給醫護人員多一點鼓勵、少一點責難，團結才能守住台灣」；並也重申「有政府、請安心」。

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