　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小年夜起國道0-5時免收費　國5「南向2入口」初三前每天封12hrs

▲▼端午連假收假日國5現湧現北上車潮，雪隧南口持續回堵，將塞到深夜。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲春節連假初一至初三以返鄉及旅遊之南向車流為主，初三至初五以收假北向車流為主。（圖／記者游芳男攝）

記者賴文萱／台北報導

今年春節連假將到來，高公局研判初一至初三以返鄉及旅遊之南向車流為主，初三至初五以收假北向車流為主，今也公布春節疏運措施。其中，小年夜起，國道每日0-5時免收費，國5石碇及坪林南向入口初三前每日0至12時封閉。

春節連假自2月10日至16日，一共7天，交通需求以過年返鄉及旅遊旅次為主，研判初一至初三以返鄉及旅遊之南向車流為主，初三至初五以收假北向車流為主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為維持高速公路行車合理服務水準，高速公路局檢視歷年春節連續假期交通狀況，預測國道易壅塞時段路段，審慎規劃交通疏導措施。

▲▼端午連假收假日國5現湧現北上車潮，雪隧南口持續回堵，將塞到深夜。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲春節連假每日0至5時國道全線暫停收費。（圖／記者游芳男攝）

一、收費措施：
(一)單一費率（即打75折，無每日20公里優惠里程）：連假期間採單一費率。
(二)路段差別費率：國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
(三)暫停收費：每日0至5時國道全線暫停收費。

二、入口高乘載管制：
(一)110年2月12日(初一)至14日(初三)，每日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。
(二)110年2月14日(初三)至16日(初五)，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。
(三)110年2月14日(初三)至15日(初四)，每日13至18時，實施國1北向高雄端至湖口、國3北向九如至大溪入口匝道高乘載管制。

三、入口匝道封閉：
(一)110年2月10日(小年夜)至14日(初三)，每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
(二)110年2月12日(初一)至14日(初三)，每日0至24時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口。
(三)110年2月14日(初三)至15日(初四)，每日0至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。
(四)110年2月14日(初三)至15日(初四)，每日7至19時，封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口。

▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲高公局表示，全國道交通最大量經常發生於歷年春節期間，而國道容量有限，為避免壅塞請民眾多搭乘公共運輸或利用省縣道替代道路前往。（圖／記者陳家豪攝）

四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：
(一)視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。
(二)另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。
(三)針對11個重點路段實施精進式匝道儀控（國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、三義至頭屋、彰化系統至后里、西螺至埔鹽系統；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱、國3雙向往國5及國5南向精進式匝道儀控）。

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：
假期間視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
醫護情侶確診遭網謾罵　賴品妤開嗆！
22縣市低溫警戒　今晚「乾冷寒流」凍爆探4°C
女護理師染疫曾赴大學期末考　校方匡列4師+多名同學採檢
吳宗憲曝二女兒坦白「我成為女人了」　激動噴淚：她第一個告訴我

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「酸辣湯」台語怎麼讀？　內行人給正解...網全傻了

桃園拉拉山巨木區再度降雪 管理站積雪1公分遊客樂翻

確診護理師赴某科大上課　教育部發3聲明將全校消毒

小年夜起國道0-5時免收費　國5「南向2入口」初三前每天封12hrs

女護理師染疫！曾赴大學考期末考　校方匡列4師+多名同學採檢

暖暖包全台大缺貨！彰化業者霸氣捐5000片送員警...有錢買不到

緊急應變醫院爆本土！衛福部：會強化醫護個人防護

22縣市低溫警戒！今晚「乾冷寒流」凍爆探4°C　明起出太陽大回溫

醫護2染疫！感染科專家曝：照顧重症者「做這事」最危險

善耕365／身障團體辦公室大火！　重建之路困難重重....

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

吳宗憲讓辛龍「在自己世界沉澱一下」　求大家放過：我到底還要扛多少

50歲光良炸出「6塊腹肌」在家自己練　慶功宴再脫...女生忍不住摸下去！！

泫雅放閃畫面曝光　男友裸上身「下面一大包」！

新版護照放大Taiwan提高辨識度　吳釗燮：在世界通行不會有問題

「酸辣湯」台語怎麼讀？　內行人給正解...網全傻了

桃園拉拉山巨木區再度降雪 管理站積雪1公分遊客樂翻

確診護理師赴某科大上課　教育部發3聲明將全校消毒

小年夜起國道0-5時免收費　國5「南向2入口」初三前每天封12hrs

女護理師染疫！曾赴大學考期末考　校方匡列4師+多名同學採檢

暖暖包全台大缺貨！彰化業者霸氣捐5000片送員警...有錢買不到

緊急應變醫院爆本土！衛福部：會強化醫護個人防護

22縣市低溫警戒！今晚「乾冷寒流」凍爆探4°C　明起出太陽大回溫

醫護2染疫！感染科專家曝：照顧重症者「做這事」最危險

善耕365／身障團體辦公室大火！　重建之路困難重重....

DIOR出最時尚的「早安貼圖」！迷你黛妃包免費下載　快傳LINE群組炫耀

100坪月租超過28萬！老闆口袋要夠深　北市辦公室租金創新高

北部爆發2本土感染　女議員質疑有醫院防疫鬆懈

醫師染疫桃市府尾牙取消　新北：12月已下令各局處全面暫緩

日職12隊按原定2月1日春訓　嚴格防疫每周檢測新冠肺炎

媽問一句：你會不會冷？　戲精鸚鵡「翻白眼狂抖」演技爆發笑翻網

醉漢騎車撞喪家！罐頭塔飛撒滿地　民俗專家曝「雜靈纏身」關鍵

「酸辣湯」台語怎麼讀？　內行人給正解...網全傻了

旅英醫被確診！曝「院內感染盛況」…他嘆：我們已經好太多

宋兆文／長程雄二E巡弋飛彈加入國軍戰鬥序列

生活熱門新聞

快訊／北部某醫院疑爆群聚！醫護一採出爐

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

桃園IKEA「暫停營業一天」　大江購物中心也關門！

即／北部醫院爆醫護染疫！　「病人陸續撤出」

傳北部醫院「感染防控不當」　莊人祥回應了

破天荒！12天連3波寒流達標　今晨6.4℃入夜最冷探4度

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

店員「聽不懂姓氏」！他無奈直接放棄　網掀共鳴

北部醫師疑染疫　病人緊急轉院

變臉寒流來了！雨冷→乾凍半台探4°C

醫與女友雙染疫！陳時中曝「2個地方未戴口罩」

北部某醫院「2醫護疑染疫」　手術全停擺

快訊／北部醫院「官網掛了」一片空白！　疑爆群聚感染

指揮中心證實院內感染！國內首起醫師染疫

更多熱門

相關新聞

備戰春節連假　交通疏運規劃出爐

備戰春節連假　交通疏運規劃出爐

國人關注的春節連假即將登場，今年春節連假從2月10日開始至2月16日止總計7天假期，預期民眾返鄉及出遊眾多，交通部以「最嚴峻的情境，做最好的準備」，進行調度指揮，並將持續規劃及提出新措施。其中，北花客運祭出史上最優惠，不只來回400元，更加碼4人同行1人免費，單程等同只要150元。

收假日國5車潮估晚上7點紓解

收假日國5車潮估晚上7點紓解

國道今將湧首波收假北上車潮

國道今將湧首波收假北上車潮

換國5北上塞了「車速不到40公里」

換國5北上塞了「車速不到40公里」

趕跨年！國5今估一路塞到深夜24時

趕跨年！國5今估一路塞到深夜24時

關鍵字：

春節疏運春節交通春節國道高公局春節國道疏運措施

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北部某醫院疑爆群聚！醫護一採出爐

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

桃園IKEA「暫停營業一天」　大江購物中心也關門！

即／北部醫院爆醫護染疫！　「病人陸續撤出」

鄧福如爆懷孕了「倒數1個月卸貨」

傳北部醫院「感染防控不當」　莊人祥回應了

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

破天荒！12天連3波寒流達標　今晨6.4℃入夜最冷探4度

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

店員「聽不懂姓氏」！他無奈直接放棄　網掀共鳴

北部醫師疑染疫　病人緊急轉院

吳宗憲曝二女兒電梯坦白「我成為女人了」激動噴淚

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

變臉寒流來了！雨冷→乾凍半台探4°C

二哈玩蜜蜂腫成豬頭　醫生笑出來

更多

最夯影音

更多
暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收
泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面