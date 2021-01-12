小年夜起國道0-5時免收費　國5「南向2入口」初三前每天封12hrs

▲春節連假初一至初三以返鄉及旅遊之南向車流為主，初三至初五以收假北向車流為主。（圖／記者游芳男攝）

記者賴文萱／台北報導

今年春節連假將到來，高公局研判初一至初三以返鄉及旅遊之南向車流為主，初三至初五以收假北向車流為主，今也公布春節疏運措施。其中，小年夜起，國道每日0-5時免收費，國5石碇及坪林南向入口初三前每日0至12時封閉。

春節連假自2月10日至16日，一共7天，交通需求以過年返鄉及旅遊旅次為主，研判初一至初三以返鄉及旅遊之南向車流為主，初三至初五以收假北向車流為主。

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為維持高速公路行車合理服務水準，高速公路局檢視歷年春節連續假期交通狀況，預測國道易壅塞時段路段，審慎規劃交通疏導措施。

▲春節連假每日0至5時國道全線暫停收費。（圖／記者游芳男攝）

一、收費措施：

(一)單一費率（即打75折，無每日20公里優惠里程）：連假期間採單一費率。

(二)路段差別費率：國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

(三)暫停收費：每日0至5時國道全線暫停收費。

二、入口高乘載管制：

(一)110年2月12日(初一)至14日(初三)，每日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。

(二)110年2月14日(初三)至16日(初五)，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

(三)110年2月14日(初三)至15日(初四)，每日13至18時，實施國1北向高雄端至湖口、國3北向九如至大溪入口匝道高乘載管制。

三、入口匝道封閉：

(一)110年2月10日(小年夜)至14日(初三)，每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

(二)110年2月12日(初一)至14日(初三)，每日0至24時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口。

(三)110年2月14日(初三)至15日(初四)，每日0至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

(四)110年2月14日(初三)至15日(初四)，每日7至19時，封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口。

▲高公局表示，全國道交通最大量經常發生於歷年春節期間，而國道容量有限，為避免壅塞請民眾多搭乘公共運輸或利用省縣道替代道路前往。（圖／記者陳家豪攝）

四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：

(一)視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

(二)另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。

(三)針對11個重點路段實施精進式匝道儀控（國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、三義至頭屋、彰化系統至后里、西螺至埔鹽系統；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱、國3雙向往國5及國5南向精進式匝道儀控）。

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：

假期間視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

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