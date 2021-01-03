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收假日國5車潮估晚上7點紓解　高公局「北返不太塞」僅3事故回堵

生活中心／台北報導

元旦連假最後一天，截至下午3點為止，國道全線交通量為48.6百萬車公里，預估元旦假期最後一天的交通量為110百萬車公里，而國五北上雪隧的通過量為2萬1617輛次，較去年同期增加11%。下午1點左右，國五北上2路段最塞，分別是頭城到坪林以及宜蘭到頭城段，車多壅塞，時速在40公里以下。

▲▼國道5號頭城往坪林行控北上路段。（圖／翻攝高公局網站）

▲國道5號頭城往坪林行控北上路段，下午5點仍是車多壅塞，車速大約37公里左右。（圖／翻攝高公局網站）

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▲▼高公局科長蔡明哲。（圖／記者莊喬迪攝）

▲高公局科長蔡明哲說明路況。（圖／記者莊喬迪攝）

高公局科長蔡明哲表示，下午4點左右是最壅塞的時段，最塞的車速大約落在20到40公里不等，大約晚上7點後會陸續紓解。而從即時路況來看，國5從下午5點半過後，車速都能拉升至60公里以上。

高公局觀察，國5北向頭城-頭城路段從上午9點30分開始車流逐漸增加，高速公路局已啟動主線及匝道儀控等管制作為，車速均可維持40公里以上，其餘國道路況大致正常。

▲▼國道5號頭城往坪林行控北上路段。（圖／翻攝高公局網站）

▲國道5號頭城往坪林行控北上路段預估會塞到晚上7點。（圖／翻攝高公局網站）

而以車禍事故來看，上午10點46分國1北向209.5公里發生2輛小客車追撞事故占用中線車道，造成後方車流回堵1公里，導致車輛回堵影響整體車流，中午12點55分，國1北上212公里處，6輛自小客車追撞占用內側2車道，下午1點34分左右排除事故，車流回堵3公里，無人受傷。

另一起事故發生在下午2點34分，國3北上235.7公里處，7輛小客車追撞佔用內線車道，一直到下午3點04分才排除事故，車流回堵約3公里，無人受傷。

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