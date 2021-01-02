國道今雙向都塞「地雷路段暴增15條」　國5北上估塞到深夜





▲元旦連假第二天，國5北向宜蘭-坪林估將從11時塞到23時。（圖／資料照／記者宋良義攝）

記者賴文萱／台北報導

今天是元旦連假第二天！高公局預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均（87百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達57百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。其中，上午8時起國道南向路段將陸續湧現車潮，午後北上路段也會出現車多壅塞狀況，雙向國道將出現多達15條地雷路段。

高公局預判今日易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、大山-香山、關西-大溪、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1/2國道重點壅塞時段及路段

國1

⚫上午南向

8-12 時楊梅-新竹系統（5倍）

10-13 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）

⚫上午北向

10-12 時圓山-大華系統（4倍）

⚫下午北向

14-22 時西螺-埔鹽系統（4倍）

15-20 時南屯-后里（4倍）

16-21 時新竹系統-竹北（4倍）

國3

⚫上午南向

9-12 時三鶯-關西（4倍）

10-13 時烏日-霧峰系統（4倍）

⚫下午北向

16-20 時關西-大溪（4倍）

16-20 時大山-香山（4倍）

16-20 時竹山-中興（3倍）

16-20 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5

⚫上午南向6-16 時南港系統 - 坪林（5倍）

⚫下午北向11-23時宜蘭-坪林（7倍）

國6

⚫下午西向16-19 時舊正 - 霧峰系統（3倍）



▼1/2國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

高公局表示，今日國道相關疏導措施包括：6-12時國5南向高乘載管制、14-21時國5北向高乘載管制、全天24小時封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向及國3西濱北向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來